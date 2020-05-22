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Binlerce yıl önce yaşamış olan insanlardan günümüze devasa binalar kaldı. Kimileri bu binaların dünya dışı varlıklar tarafından yapıldığını bile iddia etti. İşte dünya üzerindeki gizemli yapılar...



STONEHENGE / İNGİLTERE

Yüzlerce kilometre uzakta bulunan taş ocağından bu ağır kayaların nasıl getirildiği bilinmiyor. Efsaneye göre taş kompleksi büyücü Merlin tarafından yaptırılmış. Yapının neden yapıldığı bilinmiyor. Gözlemevi olarak kullanıldığı veya sığınma evi olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.