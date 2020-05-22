Binlerce yıl önce yaşamış olan insanlardan günümüze devasa binalar kaldı. Kimileri bu binaların dünya dışı varlıklar tarafından yapıldığını bile iddia etti. İşte dünya üzerindeki gizemli yapılar...
STONEHENGE / İNGİLTERE
Yüzlerce kilometre uzakta bulunan taş ocağından bu ağır kayaların nasıl getirildiği bilinmiyor. Efsaneye göre taş kompleksi büyücü Merlin tarafından yaptırılmış. Yapının neden yapıldığı bilinmiyor. Gözlemevi olarak kullanıldığı veya sığınma evi olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.
BOLŞOY ZAYATSKY ADASI'NDAKİ TAŞ LABİRENTLER / RUSYA
Adadaki spiral şeklindeki labirentlere yerli halk 'Babil' diyor. Bazı bilim insanları bunun balık tuzağı olduğunu iddia ederken diğerleri eğlence amaçlı olarak inşa edildiğini düşünüyor. Fakat çoğunluk, bu labirentlerin, ruh dünyasıyla gerçek dünya arasındaki ritüel yapılardan biri olduğunu düşünüyor.
TAŞ KÜRELER / KOSTA RİKA
Pasifik kıyılarında bulunan bu küreler vandalizmin kurbanı olmuşlardır. Onları bulan işçiler içlerinde altın olduğuna inanıyorlardı. Zarar görmeyen taş küreler turist çekmek için şehir meydanlarına yerleştirildi. Neden yapıldıkları, nasıl yapıldıkları ve neyi temsil ettikleri bilinmiyor.
NEWGRANGE / İRLANDA
İnsanlar İrlanda'daki bu yapıyı sadece 300 yıl önce araştırmaya başladı. Yapılan kazılarla yapının bir mezar olduğu ortaya çıktı. Gün dönümü sırasında Newgrange'ı ziyaret ettiğinizde bir astronomik fenomen görebilirsiniz. Gün dönümü sırasında bir ışık yavaş yavaş odayı doldurur. Batıl inançlı İrlandalılar buranın Elfler ve periler tarafından yapıldığına inanıyor.
PASKALYA ADASI HEYKELLERİ / ŞİLİ
Pasifik kıyılarındaki bir arazide bulunan bu heykellerin başka yerden getirildiğine dair kanıtlar var. Ayrıca bu heykellerden daha ağır olan stantları var. Köle tüccarları yüzünden bu heykellerin nasıl ve neden getirildiğini anlatacak hiçbir yerli insan kalmamıştır.
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