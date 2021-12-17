Nehir yatağında ortaya çıktı, incelemeye alındı

''İLK KEZ BULDUK, BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ''

Bulunan heykelin arkeoloji literatüründe 'dinlenen Herakles' tiplemesi ile uyum içinde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Coşkun, "Her ne kadar baş kısmı korunmamış olsa da üzerindeki aslan postundan hareketle 'Herakles' olduğunu çok kolay bir şekilde anlayabiliyoruz. 'Dinlenen Herakles' heykel tiplemesi, antik dünyada birçok yerde kullanılan bir tip. Günümüzde de dünya üzerinde yapılan çeşitli kazılarda bu tipte 'Herakles' heykelleri bulunuyor ancak Aizanoi'de ilk kez bu tipte bir 'Herakles' heykeli bulmamız bizim için çok sevindirici" diye konuştu.

Çaydan çıkarılan heykel, arkeolojik incelemeye alındı.