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Temmuz ayı boyunca kuzey yarımküre göklerini süsleyecek. İşte Neowise'ın şovundan inanılmaz fotoğraflar.
Mart ayının sonlarında keşfedilen kuyruklu yıldız 21. yüzyıl boyunca güneşin yakınından geçerken çıplak gözle görebileceğimiz az sayıda gök cisminden biri olacak.
23 Temmuz Neowise'ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün. Ama o gün bile aslında Dünya'dan 103 milyon kilometre mesafede olacak.
Neowise kuyruklu yıldızı (C/2020 F3) 11 Temmuz'da güneş batarken İtalya'daki Molfetta limanı üzerinde böyle parlıyordu
Dünyanın yakınından geçip inanılmaz görüntüler sergileyen Neowise kuyruklu yıldızı Temmuz ayı boyunca kuzey yarımküre semalarını süslemeye devam edecek.
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Resimdeki kuyruklu yıldızı bulun!
Neowise'ın 13 Temmuz gecesi İngiltere'de Saltburn sahili semalarındaki görüntüsü
Neowise kuzey yarım kürenin orta enlemlerinde yani Avrupa ülkeleri ABD ve Kanada'da güneş doğmadan hemen önce ve güneş battıktan hemen sonra görülebiliyor.
Yakalayabilmek için kuzey ile kuzey doğu yönünde, ufkun alt kısımlarına doğru bakmalısınız.
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Hayatta yalnız bir kere rastlanabilecek bir gök olayı
Neowise, Rusya'daki Ryazan manastırının kilisesi üzerinde böyle görünüyordu
Kuyruklu yıldız bir çok ülkeden izlendi bile. Bu fotoğrafçı Neowise'ı Rusya'da bir kilisenin üzerinde görüntülemiş.
Neowise bir daha 6 bin 800 yıl sonra Dünya'nın yakınından geçecek. Dolayısıyla bunun hayatta yalnız bir kere yaşanabilecek bir deneyim olduğunu söylemek hiç de abartılı değil.
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En çok yaklaşacağı gün
Kuyruklu yıldız 11 Temmuz'da İtalya'da Rocca Calascio'daki Santa Maria della Pieta Kilisesi üzerinde
Bu fotoğraf kuyruklu yıldızı italya'nın Rocca Calascio dağlarının üzerinde görüntülüyor.
Neowise'ın fotoğrafları kuyruklu yıldızın gökyüzünden hızla geçtiği izlenimini veriyor. Ama gerçekte çıplak gözle baktığınızda, hareketsiz ve çok uzaktan geçtiği için çok da küçük görünüyor.
23 Temmuz günü en çok yaklaştığında bile kuyruklu yıldız dünyadan, Ay ile dünya arasındaki mesafenin 400 katı uzaklıkta olacak.
Dürbün ya da teleskopla çok daha iyi görülebilir ama çıplak gözle de gözlemek mümkün olacak.
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Neowise, 9 Temmuz'da İspanya'nın Katalonya bölgesinde Barcelona yakınındaki Montserrat dağının üzerinde
Neowise kuyruklu yıldızı NASA'ya ait Neowise uydusu tarafından Mart ayı sonlarında keşfedildi.
Güneşe en yakın geçişini de yok olmadan atlatan Neowise artık Güneş Sistemi'nin dışına yöneliyor.
Bu resimde İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarında Montserrat dağının üzerinde görüntülenmiş.
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En iyi görülebilecek zaman
Neowise, 9 Temmuz'da Çin'in Heylongciyang eyaletindeki Harbin kenti üzerinde
Dünyanın dört bir yanında insanlar kuyruklu yıldızın inanılmaz şovuna tanık oldu. Bu fotoğrafta Neowise Çin'in Heylongciyang eyaletindeki Harbin kentinin üzerinde görülüyor.
Temmuz ayı boyunca kuyruklu yıldız gökyüzünde batıya doğru ilerleyecek.
Ay ortasından yani bugünden itibaren bütün gece görünür olacak ama yakalayabilmek için hep gökyüzünde kuzeye ve aşağılara doğru bakmanız gerekiyor.
Ay sonunda ise Neowise Güneş sisteminin derinliklerinde kaybolacak.
NASA
Uzaydan görüntüler
Kuyruklu yıldızın doğu ufkundan yaklaşan parıltısı 5 Temmuz'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan böyle görüntülendi
Kuyruklu yıldızın uzaydan çekilen fotoğrafları ise onu Dünya'nın üzerinden geçerken gösteriyor.
Bu fotoğraf Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekildi.
Kozmonot Ivan Vagner Neowise kuyruklu yıldızının "7 yıldır görülen en parlak göktaşı" olduğunu ve kuyruğunun Uzay İstasyonu'ndan da net bir şekilde görülebildiğini" söyledi.
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