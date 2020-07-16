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En çok yaklaşacağı gün

Kuyruklu yıldız 11 Temmuz'da İtalya'da Rocca Calascio'daki Santa Maria della Pieta Kilisesi üzerinde

Bu fotoğraf kuyruklu yıldızı italya'nın Rocca Calascio dağlarının üzerinde görüntülüyor.

Neowise'ın fotoğrafları kuyruklu yıldızın gökyüzünden hızla geçtiği izlenimini veriyor. Ama gerçekte çıplak gözle baktığınızda, hareketsiz ve çok uzaktan geçtiği için çok da küçük görünüyor.

23 Temmuz günü en çok yaklaştığında bile kuyruklu yıldız dünyadan, Ay ile dünya arasındaki mesafenin 400 katı uzaklıkta olacak.

Dürbün ya da teleskopla çok daha iyi görülebilir ama çıplak gözle de gözlemek mümkün olacak.