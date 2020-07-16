<p><strong>Getty Images</strong></p><p>Temmuz ayı boyunca kuzey yarımküre göklerini süsleyecek. İşte Neowise'ın şovundan inanılmaz fotoğraflar.</p><p>Mart ayının sonlarında keşfedilen kuyruklu yıldız 21. yüzyıl boyunca güneşin yakınından geçerken çıplak gözle görebileceğimiz az sayıda gök cisminden biri olacak.</p><p>23 Temmuz Neowise'ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün. Ama o gün bile aslında Dünya'dan 103 milyon kilometre mesafede olacak.</p><p>Neowise kuyruklu yıldızı (C/2020 F3) 11 Temmuz'da güneş batarken İtalya'daki Molfetta limanı üzerinde böyle parlıyordu</p><p>Dünyanın yakınından geçip inanılmaz görüntüler sergileyen Neowise kuyruklu yıldızı Temmuz ayı boyunca kuzey yarımküre semalarını süslemeye devam edecek.</p>
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Getty Images

Temmuz ayı boyunca kuzey yarımküre göklerini süsleyecek. İşte Neowise'ın şovundan inanılmaz fotoğraflar.

Mart ayının sonlarında keşfedilen kuyruklu yıldız 21. yüzyıl boyunca güneşin yakınından geçerken çıplak gözle görebileceğimiz az sayıda gök cisminden biri olacak.

23 Temmuz Neowise'ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün. Ama o gün bile aslında Dünya'dan 103 milyon kilometre mesafede olacak.

Neowise kuyruklu yıldızı (C/2020 F3) 11 Temmuz'da güneş batarken İtalya'daki Molfetta limanı üzerinde böyle parlıyordu

Dünyanın yakınından geçip inanılmaz görüntüler sergileyen Neowise kuyruklu yıldızı Temmuz ayı boyunca kuzey yarımküre semalarını süslemeye devam edecek.

<p>Getty Images</p><p><strong>Resimdeki kuyruklu yıldızı bulun!</strong></p><p>Neowise'ın 13 Temmuz gecesi İngiltere'de Saltburn sahili semalarındaki görüntüsü</p><p>Neowise kuzey yarım kürenin orta enlemlerinde yani Avrupa ülkeleri ABD ve Kanada'da güneş doğmadan hemen önce ve güneş battıktan hemen sonra görülebiliyor.</p><p>Yakalayabilmek için kuzey ile kuzey doğu yönünde, ufkun alt kısımlarına doğru bakmalısınız.</p>
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Getty Images

Resimdeki kuyruklu yıldızı bulun!

Neowise'ın 13 Temmuz gecesi İngiltere'de Saltburn sahili semalarındaki görüntüsü

Neowise kuzey yarım kürenin orta enlemlerinde yani Avrupa ülkeleri ABD ve Kanada'da güneş doğmadan hemen önce ve güneş battıktan hemen sonra görülebiliyor.

Yakalayabilmek için kuzey ile kuzey doğu yönünde, ufkun alt kısımlarına doğru bakmalısınız.

<p>Getty Images</p><p><strong>Hayatta yalnız bir kere rastlanabilecek bir gök olayı</strong></p><p>Neowise, Rusya'daki Ryazan manastırının kilisesi üzerinde böyle görünüyordu</p><p>Kuyruklu yıldız bir çok ülkeden izlendi bile. Bu fotoğrafçı Neowise'ı Rusya'da bir kilisenin üzerinde görüntülemiş.</p><p>Neowise bir daha 6 bin 800 yıl sonra Dünya'nın yakınından geçecek. Dolayısıyla bunun hayatta yalnız bir kere yaşanabilecek bir deneyim olduğunu söylemek hiç de abartılı değil.</p>
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Getty Images

Hayatta yalnız bir kere rastlanabilecek bir gök olayı

Neowise, Rusya'daki Ryazan manastırının kilisesi üzerinde böyle görünüyordu

Kuyruklu yıldız bir çok ülkeden izlendi bile. Bu fotoğrafçı Neowise'ı Rusya'da bir kilisenin üzerinde görüntülemiş.

Neowise bir daha 6 bin 800 yıl sonra Dünya'nın yakınından geçecek. Dolayısıyla bunun hayatta yalnız bir kere yaşanabilecek bir deneyim olduğunu söylemek hiç de abartılı değil.

<p>Getty Images</p><p><strong>En çok yaklaşacağı gün</strong></p><p>Kuyruklu yıldız 11 Temmuz'da İtalya'da Rocca Calascio'daki Santa Maria della Pieta Kilisesi üzerinde</p><p>Bu fotoğraf kuyruklu yıldızı italya'nın Rocca Calascio dağlarının üzerinde görüntülüyor.</p><p>Neowise'ın fotoğrafları kuyruklu yıldızın gökyüzünden hızla geçtiği izlenimini veriyor. Ama gerçekte çıplak gözle baktığınızda, hareketsiz ve çok uzaktan geçtiği için çok da küçük görünüyor.</p><p>23 Temmuz günü en çok yaklaştığında bile kuyruklu yıldız dünyadan, Ay ile dünya arasındaki mesafenin 400 katı uzaklıkta olacak.</p><p>Dürbün ya da teleskopla çok daha iyi görülebilir ama çıplak gözle de gözlemek mümkün olacak.</p>
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Getty Images

En çok yaklaşacağı gün

Kuyruklu yıldız 11 Temmuz'da İtalya'da Rocca Calascio'daki Santa Maria della Pieta Kilisesi üzerinde

Bu fotoğraf kuyruklu yıldızı italya'nın Rocca Calascio dağlarının üzerinde görüntülüyor.

Neowise'ın fotoğrafları kuyruklu yıldızın gökyüzünden hızla geçtiği izlenimini veriyor. Ama gerçekte çıplak gözle baktığınızda, hareketsiz ve çok uzaktan geçtiği için çok da küçük görünüyor.

23 Temmuz günü en çok yaklaştığında bile kuyruklu yıldız dünyadan, Ay ile dünya arasındaki mesafenin 400 katı uzaklıkta olacak.

Dürbün ya da teleskopla çok daha iyi görülebilir ama çıplak gözle de gözlemek mümkün olacak.

<p>Getty Images</p><p><strong>Nereye gidiyor?</strong></p><p>Neowise Türkiye'de 12 Temmuz'da Van gölü semalarında</p><p>Kuyruklu yıldız aslında Güneş'imizin yörüngesinde dönen bir göktaşı. Kaya ve içinde sıkışmış gazlar bulunan buzdan oluşuyor.</p><p>Dünya'dan görülen uzun kuyruk ise, güneş buzu erittikçe bu gazların açığa çıkmasıyla oluşuyor.</p>
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Getty Images

Nereye gidiyor?

Neowise Türkiye'de 12 Temmuz'da Van gölü semalarında

Kuyruklu yıldız aslında Güneş'imizin yörüngesinde dönen bir göktaşı. Kaya ve içinde sıkışmış gazlar bulunan buzdan oluşuyor.

Dünya'dan görülen uzun kuyruk ise, güneş buzu erittikçe bu gazların açığa çıkmasıyla oluşuyor.

<p><strong>Getty Images</strong></p><p><strong>Neowise, 9 Temmuz'da İspanya'nın Katalonya bölgesinde Barcelona yakınındaki Montserrat dağının üzerinde</strong></p><p>Neowise kuyruklu yıldızı NASA'ya ait Neowise uydusu tarafından Mart ayı sonlarında keşfedildi.</p><p>Güneşe en yakın geçişini de yok olmadan atlatan Neowise artık Güneş Sistemi'nin dışına yöneliyor.</p><p>Bu resimde İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarında Montserrat dağının üzerinde görüntülenmiş.</p>
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Getty Images

Neowise, 9 Temmuz'da İspanya'nın Katalonya bölgesinde Barcelona yakınındaki Montserrat dağının üzerinde

Neowise kuyruklu yıldızı NASA'ya ait Neowise uydusu tarafından Mart ayı sonlarında keşfedildi.

Güneşe en yakın geçişini de yok olmadan atlatan Neowise artık Güneş Sistemi'nin dışına yöneliyor.

Bu resimde İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarında Montserrat dağının üzerinde görüntülenmiş.

<p>Getty Images</p><p><strong>En iyi görülebilecek zaman</strong></p><p>Neowise, 9 Temmuz'da Çin'in Heylongciyang eyaletindeki Harbin kenti üzerinde</p><p>Dünyanın dört bir yanında insanlar kuyruklu yıldızın inanılmaz şovuna tanık oldu. Bu fotoğrafta Neowise Çin'in Heylongciyang eyaletindeki Harbin kentinin üzerinde görülüyor.</p><p>Temmuz ayı boyunca kuyruklu yıldız gökyüzünde batıya doğru ilerleyecek.</p><p>Ay ortasından yani bugünden itibaren bütün gece görünür olacak ama yakalayabilmek için hep gökyüzünde kuzeye ve aşağılara doğru bakmanız gerekiyor.</p><p>Ay sonunda ise Neowise Güneş sisteminin derinliklerinde kaybolacak.</p>
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Getty Images

En iyi görülebilecek zaman

Neowise, 9 Temmuz'da Çin'in Heylongciyang eyaletindeki Harbin kenti üzerinde

Dünyanın dört bir yanında insanlar kuyruklu yıldızın inanılmaz şovuna tanık oldu. Bu fotoğrafta Neowise Çin'in Heylongciyang eyaletindeki Harbin kentinin üzerinde görülüyor.

Temmuz ayı boyunca kuyruklu yıldız gökyüzünde batıya doğru ilerleyecek.

Ay ortasından yani bugünden itibaren bütün gece görünür olacak ama yakalayabilmek için hep gökyüzünde kuzeye ve aşağılara doğru bakmanız gerekiyor.

Ay sonunda ise Neowise Güneş sisteminin derinliklerinde kaybolacak.

<p>NASA</p><p><strong>Uzaydan görüntüler</strong></p><p>Kuyruklu yıldızın doğu ufkundan yaklaşan parıltısı 5 Temmuz'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan böyle görüntülendi</p><p>Kuyruklu yıldızın uzaydan çekilen fotoğrafları ise onu Dünya'nın üzerinden geçerken gösteriyor.</p><p>Bu fotoğraf Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekildi.</p><p>Kozmonot Ivan Vagner Neowise kuyruklu yıldızının "7 yıldır görülen en parlak göktaşı" olduğunu ve kuyruğunun Uzay İstasyonu'ndan da net bir şekilde görülebildiğini" söyledi.</p>
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NASA

Uzaydan görüntüler

Kuyruklu yıldızın doğu ufkundan yaklaşan parıltısı 5 Temmuz'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan böyle görüntülendi

Kuyruklu yıldızın uzaydan çekilen fotoğrafları ise onu Dünya'nın üzerinden geçerken gösteriyor.

Bu fotoğraf Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekildi.

Kozmonot Ivan Vagner Neowise kuyruklu yıldızının "7 yıldır görülen en parlak göktaşı" olduğunu ve kuyruğunun Uzay İstasyonu'ndan da net bir şekilde görülebildiğini" söyledi.

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