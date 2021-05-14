<p>Netflix "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz&nbsp;</p><p>Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te." ifadeleriyle Terim'in belgeselinin yayınlanacağını duyurdu.&nbsp;</p>
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Netflix "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz 

Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te." ifadeleriyle Terim'in belgeselinin yayınlanacağını duyurdu. 

<p>Bazı twitter kullanıcıları bu içeriğe tepki göstererek Netflix üyeliklerini iptal edeceklerini duyurdular. İşte o paylaşımlar:&nbsp;</p>
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Bazı twitter kullanıcıları bu içeriğe tepki göstererek Netflix üyeliklerini iptal edeceklerini duyurdular. İşte o paylaşımlar: 

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