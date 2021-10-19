Newcastle United-Tottenham maçında taraftarı kurtaran doktor, tüm dünyanın dilinde
Tribünde bir seyirci sağlık problemi yaşarken, durumun ciddiyeti sahanın içerisinden de fark edildi ve bazı oyuncular hakemi uyararak rahatsızlanan seyirci için yardım istedi. Bunun üzerine takımların sağlık ekipleri tribündeki seyirciye müdahale etmeye giderken, hakem de yaşanan kötü hadisenin ardından maçı durdurdu ve oyuncular soyunma odasına gitti. Sağlık ekibinin seyirciye kardiyak defibrilatör ile müdahale ettiği görüldü.
14 yıldır Newcastle United’ın kombine biletine sahip olan Dr. Prichard, kurtardığı hayat sonrasında tüm stat tarafından alkışlandı. O anda ne yaptığını ve sonrasında alkışlanmasını BBC’ye aktaran Prichard, “Her şey çok çabuk oldu. Gallowgate End tribününde oturuyordum ve o bölgede bir hareketlilik olduğunu görüyordum. Görevliler ve ilk yardım ekibi çağrılıyordu. Aynı zamanda bir kadın kalp masajı yapıyordu” dedi.
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