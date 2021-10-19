Newcastle United-Tottenham maçında taraftarı kurtaran doktor, tüm dünyanın dilinde

14 yıldır Newcastle United’ın kombine biletine sahip olan Dr. Prichard, kurtardığı hayat sonrasında tüm stat tarafından alkışlandı. O anda ne yaptığını ve sonrasında alkışlanmasını BBC’ye aktaran Prichard, “Her şey çok çabuk oldu. Gallowgate End tribününde oturuyordum ve o bölgede bir hareketlilik olduğunu görüyordum. Görevliler ve ilk yardım ekibi çağrılıyordu. Aynı zamanda bir kadın kalp masajı yapıyordu” dedi.