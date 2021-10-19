Newcastle United-Tottenham maçında taraftarı kurtaran doktor, tüm dünyanın dilinde

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 13:04
<p>İngiltere Premier League'in 8. haftasında Newcastle United ile Tottenham karşı karşıya gelirken, karşılaşmanın 40. dakikasında korkutucu bir olay yaşandı.</p>

İngiltere Premier League'in 8. haftasında Newcastle United ile Tottenham karşı karşıya gelirken, karşılaşmanın 40. dakikasında korkutucu bir olay yaşandı.

<p>Tribünde bir seyirci sağlık problemi yaşarken, durumun ciddiyeti sahanın içerisinden de fark edildi ve bazı oyuncular hakemi uyararak rahatsızlanan seyirci için yardım istedi. Bunun üzerine takımların sağlık ekipleri tribündeki seyirciye müdahale etmeye giderken, hakem de yaşanan kötü hadisenin ardından&nbsp; maçı durdurdu ve oyuncular soyunma odasına gitti. Sağlık ekibinin seyirciye kardiyak defibrilatör ile müdahale ettiği görüldü.</p>

Tribünde bir seyirci sağlık problemi yaşarken, durumun ciddiyeti sahanın içerisinden de fark edildi ve bazı oyuncular hakemi uyararak rahatsızlanan seyirci için yardım istedi. Bunun üzerine takımların sağlık ekipleri tribündeki seyirciye müdahale etmeye giderken, hakem de yaşanan kötü hadisenin ardından  maçı durdurdu ve oyuncular soyunma odasına gitti. Sağlık ekibinin seyirciye kardiyak defibrilatör ile müdahale ettiği görüldü.

<p>14 yıldır Newcastle United’ın kombine biletine sahip olan Dr. Prichard, kurtardığı hayat sonrasında tüm stat tarafından alkışlandı. O anda ne yaptığını ve sonrasında alkışlanmasını BBC’ye aktaran Prichard, “Her şey çok çabuk oldu. Gallowgate End tribününde oturuyordum ve o bölgede bir hareketlilik olduğunu görüyordum. Görevliler ve ilk yardım ekibi çağrılıyordu. Aynı zamanda bir kadın kalp masajı yapıyordu” dedi.</p>

14 yıldır Newcastle United’ın kombine biletine sahip olan Dr. Prichard, kurtardığı hayat sonrasında tüm stat tarafından alkışlandı. O anda ne yaptığını ve sonrasında alkışlanmasını BBC’ye aktaran Prichard, “Her şey çok çabuk oldu. Gallowgate End tribününde oturuyordum ve o bölgede bir hareketlilik olduğunu görüyordum. Görevliler ve ilk yardım ekibi çağrılıyordu. Aynı zamanda bir kadın kalp masajı yapıyordu” dedi.

<p>Bir acil servis doktoru olduğunu belirten Newcastle taraftarı, “O anda kalkıp oraya gitmek ve yardım etmek istedim. Nabzı atmadan orada duruyordu. İlk şok yeterli olmadı. Suni teneffüs devam etti ve ardından ikinci şok ile kendisine geldi” diye konuştu.</p>

Bir acil servis doktoru olduğunu belirten Newcastle taraftarı, “O anda kalkıp oraya gitmek ve yardım etmek istedim. Nabzı atmadan orada duruyordu. İlk şok yeterli olmadı. Suni teneffüs devam etti ve ardından ikinci şok ile kendisine geldi” diye konuştu.

<p>Yaptığı müdahaleyle kalp krizi geçiren kişinin hayata tutunmasını bağlayan İngiliz doktor, maçı izlemek için yerine döndüğünde Gallowgate End tribünündeki 10 bin kişini kendisini alkışlamasını da unutamayacağını sözlerine ekledi.</p>

Yaptığı müdahaleyle kalp krizi geçiren kişinin hayata tutunmasını bağlayan İngiliz doktor, maçı izlemek için yerine döndüğünde Gallowgate End tribünündeki 10 bin kişini kendisini alkışlamasını da unutamayacağını sözlerine ekledi.

<p>Bir süre sonra karşılaşma ilk yarıda kaldığı yerden devam ederken, Newcastle'dan yapılan açıklamada seyiricinin durumunun stabil olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.</p>

Bir süre sonra karşılaşma ilk yarıda kaldığı yerden devam ederken, Newcastle'dan yapılan açıklamada seyiricinin durumunun stabil olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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