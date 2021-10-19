Beşiktaş - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sporting karşısında galibiyet peşinde.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda bugün Portekiz'in Sporting takımını konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 227. mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 226 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.
BEKLENEN İLK 11
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Teixeira, Pjanic, Larin, Batshuayi.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Mehmet Topal ve Georges-Kevin N'Koudou maç kadrosunda yer almıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - Sporting mücadelesi bu akşam saat 19.45'te başlayacak.
Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in yöneteceği Beşiktaş - Sporting maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 47. MAÇ
Beşiktaş, Sporting karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yapacak.
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü
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