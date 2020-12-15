<p>Amerikaya taşınan ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı geçtiğimiz günlerde özel bir markanın reklam yüzü olan dünyaca ünlü rap sanatçısı Snoop Dogg'un fotoğraflarını çekti.&nbsp;</p>
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Amerikaya taşınan ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı geçtiğimiz günlerde özel bir markanın reklam yüzü olan dünyaca ünlü rap sanatçısı Snoop Dogg'un fotoğraflarını çekti. 

<p>Odabaşı bugüne kadar; Elizabeth Hurley, Megan Fox ve Orlando Bloom gibi yıldızlarla çalıştı.</p>
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Odabaşı bugüne kadar; Elizabeth Hurley, Megan Fox ve Orlando Bloom gibi yıldızlarla çalıştı.

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