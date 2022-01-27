Nil Nehri üzerindeki kızıl bulutların yarattığı manzara

Xinhua
27 Ocak 2022 Perşembe, 17:40
Nil Nehri üzerindeki kızıl bulutların yarattığı manzara

Mısır'ın başkenti Kahire'de yağmurun ardından gün batımında gökyüzünde kızıla bürünen bulutların manzarası görülüyor, 26 Ocak 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Mısır'ın başkenti Kahire'de nadiren yağmur yağar ama yağdığında muhteşem bir manzara ortaya çıkabilir.

Nil Nehri üzerindeki kızıl bulutların yarattığı manzara

 (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Mısır'daki Nil Deltası'nın bazı kesimlerinde ve Büyük Kahire'de Çarşamba günü yer yer hafif ve şiddetli yağışlar görüldü.

Nil Nehri üzerindeki kızıl bulutların yarattığı manzara

Mısır'ın başkenti Kahire'de yağmurun ardından gün batımında kızıla bürünen bulutlarla birlikte kızıllaşan Nil Nehri'nde yelkenli bir tekne seyrediyor, 26 Ocak 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Nil Nehri üzerindeki kızıl bulutların yarattığı manzara

(Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Nil Nehri üzerindeki kızıl bulutların yarattığı manzara

(Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)


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