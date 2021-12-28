Noel ve yılbaşı temalı en korkunç filmler

Yılbaşı dönemi her ne kadar sıcak aile görüntüleri veya tatlı romantik komedileri ile ekranlara gelse de bazen karanlık hikayelere de ihtiyaç duyuyoruz.

Neşeli bir tatili korkutucu bir şeyle kutlamak mantıksız görünse de, hayaletlerin en klasik Noel masallarından bazılarının temel taşı olduğunu unutmayın.