Noel ve yılbaşı temalı en korkunç filmler
Yılbaşı dönemi her ne kadar sıcak aile görüntüleri veya tatlı romantik komedileri ile ekranlara gelse de bazen karanlık hikayelere de ihtiyaç duyuyoruz.
Neşeli bir tatili korkutucu bir şeyle kutlamak mantıksız görünse de, hayaletlerin en klasik Noel masallarından bazılarının temel taşı olduğunu unutmayın.
Black Christmas (1974)
Bob Clark tarafından yönetilen orijinal Kara Noel, türün artık Noel tatilinden çok Cadılar Bayramı ile ilişkilendirilmesine rağmen, ilk slasher filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. (Aslında orijinal Cadılar Bayramı, filmden büyük ölçüde etkilenmişti)
Film, bir Noel partisi sırasında kız öğrenci yurduna gizlice giren Billy adında bir katili savuşturan bir grup kız öğrenci yurdu kızını takip ediyor. Billy kurgusal olmasına rağmen, karakter “The Babysitter and the Man Upstairs” adlı bir şehir efsanesinin yanı sıra 1943'te Montreal'de meydana gelen bir dizi gerçek hayat cinayetinden ilham aldı.
Silent Night (2021)
Türün en yeni filmi olan bu kara komedide Keira Knightley ve Matthew Goode, arkadaşlar ve aile için gösterişli bir Noel Arifesi partisine ev sahipliği yapan bir çifti canlandırıyor. İlk başta, büyüleyici grup nispeten normal bir gece geçiriyor gibi görünüyor, ta ki dünyanın iklim değişikliği felaketinin bir sonucu olarak sona ermek üzere olduğu netleşene kadar.
Filmin kadrosunda Lily Rose Depp, Annabelle Wallis, Lucy Punch ve Jojo Rabbit'teki çalışmasıyla Altın Küre adaylığı kazanan 14 yaşındaki Roman Griffin Davis yer alıyor.
Krampus (2015)
Daha karanlık Noel bilgisine aşina olmayanlar için Krampus, aralık ayı boyunca huysuz çocukları ziyaret eden ve falaka sopasıyla onları döven Alp kökenli boynuzlu bir canavardır. Adam Scott ve Toni Collette'in başrollerini paylaştığı Krampus filmi, işleri biraz farklı bir yöne çekiyor.
Bu versiyonda Krampus, Noel ruhunu kaybetmiş insanları cezalandıran şeytani bir varlıktır ve Engel ailesini gözüne kestirir. Krampus, vahşet veya 'jump scare'den çok,ürkütücü bir atmosfere sahip, ancak yine de soğuk bir kış gecesinde eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor.
Gremlins (1984)
Zor Ölüm gibi, Gremlins de kılık değiştirmiş bir Noel filmi. Film haziran ayında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen oğlu için harika bir Noel hediyesi bulmaya çalışan bir adamla ile başlıyor. Randall Peltzer (Hoyt Axton), kendisine 'Mogwai' adında sevimli bir yaratık satan bir antikacıya rastladığında bir çözüm bulduğunu düşünür, ancak oğlu Billy (Zach Galligan) çok geçmeden yeni evcil hayvanının göründüğünden çok daha fazlası olduğunu öğrenir.
Film, yeni oyuncaklarınızla oynamadan önce her zaman kullanım kılavuzunu okumanız için iyi bir hatırlatıcıdır.
The Nightmare Before Christmas (1993)
Bu animasyon klasiği, hem Cadılar Bayramı hem de Noel sezonları için uygun olan ender tatil filmi yapımlarındandır. Tim Burton'ın yapımcılığını üstlendiği filmde, Halloweentown'un balkabağı kralı Jack Skellington, vatandaşlarının Jack'in daha önce hiç duymadığı bir tatili kutladığı Christmas Town (Noel Kasabası)'a giden bir kapıya rastlar ve Noel'in gerçekten yükselebilmesi için biraz Cadılar Bayramı'nın eklenmesi gerektiğine karar verir. Noel Baba'nın kaçırılması da dahil olmak üzere türlü şamatalar ortaya çıkar.
Black Christmas (2019)
1974 Kara Noel'in ikinci ve daha yeni versiyonu, gizemli adam tarafından terörize edilen orijinal kız öğrenci yurdu kızlarına benzer bir komployu takip ediyor, ancak #MeToo hareketi dönemine uygun bir evrilme geçiriyor. Bu versiyonda, kadınları takip eden kötü adam, eski başkanı Mu Kappa Epsilon kız kardeşlerden birine cinsel saldırıda bulunan bir kardeşlik birliğinden yardım alıyor.
Yönetmen Sophia Takal, daha geniş bir izleyici kitlesinin görebilmesi için filmin 13 yaş ve üzeri damgası onayı aldığından emin olmak için çalışsa da, film hala çok fazla korku içeriyor.
The Gingerdead Man (2005)
Gary Busey tarafından seslendirilen Gingerdead Man, elektrikli sandalye tarafından ölen bir seri katilin ruhunun ele geçirdiği kötü niyetli bir kurabiyeyi anlatıyor. Katilin külleri bir cadı olan annesi tarafından zencefilli kurabiye karışımına karıştırılarak yeniden hayat buluyor. Filmin üç devam filmi ve bir çizgi roman serisi de bulunuyor.
The Lodge (2019)
Yavaş ilerleyen bu gerilimde Riley Keough, çocukları daha iyi tanımak için nişanlısı Richard (Richard Armitage) ve çocukları ile Massachusetts'e seyahat eden genç bir kadın olan Grace rolünde. Richard, bir iş zorunluluğu sebebiyle şehre geri dönmek için onu terk ettiğinde ve çocuklar potansiyel yeni üvey annelerine karşı saldırganlıklarını artırdığında işler hızla değişir.
Grace'in bir tarikattan kurtulan olarak kendi geçmişiyle mücadelesi, kışın hayatta kalmanın klostrofobik, tüyler ürpertici hikayesine de zemin hazırlamaya yardımcı oluyor.
Silent Night, Deadly Night (1984)
Alt türün bir klasiği olan bu film doğaüstü hiçbir şey içermiyor, sadece Noel Baba kılığında cinayet işleyen sıradan bir adamı konu alıyor. Billy Chapman (Robert Brian Wilson) henüz çocukken Noel Baba kıyafeti giymiş bir suçlu anne ve babasını öldürünce büyük travma yaşıyor. Yaşlı Aziz Nick'ten korkarak ve nefret ederek büyür, ancak patronu bir şirket tatil partisinde Noel Baba'yı oynamasını sağlayınca, artık öldürücü dürtülerini kontrol altında tutamaz.
Better Watch Out (2016)
Better Watch Out tatillerde geçmesine rağmen, sezonluk olmayan birçok slasher filminde olduğu gibi başlıyor: genç sorumluluğunu koruyan bir bebek bakıcısıyla. Ashley (Olivia DeJonge), yalnız olmadıklarından endişelenmeye başladığında 12 yaşındaki Luke'u (Levi Miller) izliyor. İlk başta, Luke'un arkadaşlarından biri tarafından şakalandıklarını düşünür, ancak çok geçmeden daha kötü bir şeyin olduğunu öğrenir.
Aynı zamanda Evde Tek Başına hayranları için harika bir seçimdir ve sevilen aile filmine birkaç referans içerir.
Anna and the Apocalypse (2017)
Listenin tek müzikal filmi olan Anna and the Apocalypse, Noel korkularının savunmasında komedi, şiddet ve gösteri melodilerini tek bir çalışmada birleştiriyor. Ella Hunt, memleketinde bir zombi salgını yayılmaya başladığında üniversiteye başlamaya hazırlanan genç bir kadın olan Anna Shepherd'ı oynuyor. Tek istedikleri güzel bir tatil tatiliyken, o ve arkadaşları kendilerini ve ailelerini kurtarmak için bir kaosa sürükleniyorlar.
Jack Frost (1997)
Bu doğrudan ev video formundaki kült film,kimyasal bir reaksiyondan sonra kar yığını ile Frosty benzeri bir canavara dönüşen Jack Frost kişinin, seri katil olmasını anlatıyor. Sonrasında Jack, Snowmonton kasabasında bir cinayet çılgınlığına devam ediyor.
2000 yılında Jack Frost 2: Revenge of the Killer Snowman adlı bir devam filmi de yayınlandı.
Santa’s Slay (2005)
Pek çok Noel korku filmi gibi, Santa's Slay de kendisini bir komedi/slasher filmi olarak listede yerini alıyor. Eski güreşçi Bill Goldberg, bu anlatımda Şeytan'ın doğuşu olan Noel Baba'yı oynuyor. Film bayat esprilerle dolu ama şiddetten kaçınmıyor, bu yüzden çekingen izleyici için en iyi seçim olmayabilir. Bununla birlikte, Noel Baba'nın cehennem geyiği tarafından çekilen bir kızak kullandığı bir filmi başka bir yerde daha bulmak mümkün değil gibi gözüküyor.
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