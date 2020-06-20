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Bakanlık tarafından yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği merkezi sınav için öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi.