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Öğrencilerin sağlığı için velilerin, okul bahçesine girmesine izin verilmedi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, bekletilmeden okul bina ve salonlarına alındı. Öğrenciler, görevliler tarafından verilen tıbbi maskelerini takarak içeri girerken, okul bahçesine alınmayan veliler ise parklarda bekledi.
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