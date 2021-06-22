<p>Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.&nbsp;<br></p>
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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. 

<p>Ekipler, özel harekat destekli 90 personelle birlikte Okmeydanı’nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.<br></p>
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Ekipler, özel harekat destekli 90 personelle birlikte Okmeydanı’nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.

<p>"Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak" amacıyla yapıldığı belirtilen denetimde giriş çıkışlar kapatıldı.<br></p>
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"Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak" amacıyla yapıldığı belirtilen denetimde giriş çıkışlar kapatıldı.

<p>Şüpheli görülen araçları durduran polis, yurttaşların üstlerini arayarak GBT’lerini sorguladı.&nbsp;<br></p>
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Şüpheli görülen araçları durduran polis, yurttaşların üstlerini arayarak GBT’lerini sorguladı. 

<p>Toplum Destekli Polis ekipleri ise semtte "ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için KADES uygulaması" ile ilgili bilgilendirme yaptı.<br></p>
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Toplum Destekli Polis ekipleri ise semtte "ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için KADES uygulaması" ile ilgili bilgilendirme yaptı.

<p>Denetimlerin gün boyu hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.<br></p>
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Denetimlerin gün boyu hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

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