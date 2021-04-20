İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Darağaç Sanat Kolektifi, Konak'taki Mimar Sinan İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu’nu muralla (duvar resmi) renklendiriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Darağaç Sanat Kolektifi’nden Ali Kanal, Fidan Budak, Zarife Arslan, Suat Serkan Çelmeli ve Hilal Doğan, okulun karşılıklı iki duvarından oluşan toplamda 500 metrekarelik alana akrilik ve sprey boyalarla deniz yaşamını çiziyor.
Öğrencilerden Tarık Dumlupınar, renklenen duvarları çok beğendiğini söylerken, Zeynep Ayhan da “Buralara bayıldım çok güzel olmuş. Görünce çok mutlu oldum” dedi. Görkem Özçelik ise resmedilen balıkları çok beğendiğini belirtti. Emir Ömer Sezer de “Uzun zamandır okula gelmiyordum. İlk anda görünce çok mutlu oldum. Çok güzel olmuş. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Nisa Kanat ise şunları söyledi: “İlk gördüğümde çok şaşırdım. Çok güzel olmuş. Salgın bittiğinde arkadaşlarımla burada oyun oynamayı çok isterim. Onların da benim kadar burayı beğeneceklerinden eminim.”
Projeyi ilk duyduklarında okulun çehresinin değişeceğini düşünerek çok mutlu olduklarını söyleyen Mimar Sinan İlkokulu Müdürü İsmail Demir de şunları söyledi: “Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Sürpriz oldu açıkçası. Öğrenciler kendilerini havuzun içerisinde veya akvaryuma gitmiş gibi hissettiklerini anlattılar. Bu da bizi çok mutlu etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve çalışmayı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.
Mural Sanatçısı Zarife Arslan ise çocukların kendilerini renkli bir ortamda hayal etmelerini sağlamak istediklerini söyledi. Okyanus resminin altında çocukların kendilerini özgür ve mutlu hissedeceklerini düşündükleri için bu konuyu seçtiklerini ifade eden Arslan, şunları söyledi: “Onların hayal gücünü geliştirmek ve sanatı benimsemelerini sağlamak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Çocukların yüzündeki mutluluk ifadesi bizim için çok önemli. Bir değil onlarca çocuğun hayatına dokunabileceğimiz için çok mutluyum. Yaptığım çalışmalardan en keyif aldıklarımdan birisi. Çünkü burada çocukların mutluluğu söz konusu.”
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