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Öğrencilerden Tarık Dumlupınar, renklenen duvarları çok beğendiğini söylerken, Zeynep Ayhan da “Buralara bayıldım çok güzel olmuş. Görünce çok mutlu oldum” dedi. Görkem Özçelik ise resmedilen balıkları çok beğendiğini belirtti. Emir Ömer Sezer de “Uzun zamandır okula gelmiyordum. İlk anda görünce çok mutlu oldum. Çok güzel olmuş. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi. Nisa Kanat ise şunları söyledi: “İlk gördüğümde çok şaşırdım. Çok güzel olmuş. Salgın bittiğinde arkadaşlarımla burada oyun oynamayı çok isterim. Onların da benim kadar burayı beğeneceklerinden eminim.”