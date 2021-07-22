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Çok şükür öyle bir şey yok. Şu an bekliyoruz. Onur normalde dağ- bayır gezmez. Öyle hareketi falan da çok seven bir çocuk değildir. Ama akıllıdır da. Efendidir. 'Bir şeye kızdı, gitti' diye düşünsek kızdığı zaman gelir bize söyler. Biz konuşamayacağı insanlar değiliz. Hep de öyle oldu; konuştuk. Çok ilginç bir olay

