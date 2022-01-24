ORC Araştırma son anketi açıkladı: Pazar günü seçim olsa...

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 20:06
ORC Araştırma son anketi açıkladı: Pazar günü seçim olsa...

ORC Araştırma son anketi açıkladı. Söz konusu araştırma 17-22 Ocak tarihleri arasında 45 ilde 5 bin 420 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yapıldı.

ORC Araştırma son anketi açıkladı: Pazar günü seçim olsa...

Açıklanan ankete göre Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nı 0,3 puanla geçebiliyor.

ORC Araştırma son anketi açıkladı: Pazar günü seçim olsa...

“Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıt veren katılımcıların dağılımı şöyle oldu:

AKP: Yüzde 29,7

CHP: Yüzde 24,3

İYİ Parti: Yüzde 14,2

MHP: Yüzde 9,1

HDP: Yüzde 8,4

Gelecek Partisi : Yüzde 3,6

DEVA Partisi: Yüzde 2,8

SP: Yüzde 1,7

TDP: Yüzde 1,5

Memleket Partisi: Yüzde 1,2

YRP: Yüzde 1,1

BTP: Yüzde 0,8

DP: Yüzde 0,7

BBP: Yüzde 0,4

ORC Araştırma son anketi açıkladı: Pazar günü seçim olsa...



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