ORC Araştırma son anketi açıkladı: Pazar günü seçim olsa...

“Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıt veren katılımcıların dağılımı şöyle oldu:

AKP: Yüzde 29,7

CHP: Yüzde 24,3

İYİ Parti: Yüzde 14,2

MHP: Yüzde 9,1

HDP: Yüzde 8,4

Gelecek Partisi : Yüzde 3,6

DEVA Partisi: Yüzde 2,8

SP: Yüzde 1,7

TDP: Yüzde 1,5

Memleket Partisi: Yüzde 1,2

YRP: Yüzde 1,1

BTP: Yüzde 0,8

DP: Yüzde 0,7

BBP: Yüzde 0,4