ORC Araştırma son anketi açıkladı: Pazar günü seçim olsa...
“Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıt veren katılımcıların dağılımı şöyle oldu:
AKP: Yüzde 29,7
CHP: Yüzde 24,3
İYİ Parti: Yüzde 14,2
MHP: Yüzde 9,1
HDP: Yüzde 8,4
Gelecek Partisi : Yüzde 3,6
DEVA Partisi: Yüzde 2,8
SP: Yüzde 1,7
TDP: Yüzde 1,5
Memleket Partisi: Yüzde 1,2
YRP: Yüzde 1,1
BTP: Yüzde 0,8
DP: Yüzde 0,7
BBP: Yüzde 0,4
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