ORC paylaştı: Z kuşağı kararını verdi

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2022 Cumartesi, 14:05
<p>ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 16-22 Mart tarihlerinde 51 ilden 2.650 genç ile yaptıkları son seçim anketini açıkladı.<br></p>

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 16-22 Mart tarihlerinde 51 ilden 2.650 genç ile yaptıkları son seçim anketini açıkladı.

<p>Ankette, 17-25 yaş aralığında olan yani 'Z kuşağı' olarak kabul edilen seçmen kitlesinin oy tercihleri incelendi.<br></p>

Ankette, 17-25 yaş aralığında olan yani 'Z kuşağı' olarak kabul edilen seçmen kitlesinin oy tercihleri incelendi.

<p>Sonuçlara göre bu kitlenin yüzde 25.6'sı olası bir seçimde tercihini CHP'den yana kullanacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 18.4'ü İYİ Parti; yüzde 12.5'i ise AKP yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 7.6'sı ise yanıt hakkını HDP'den yana kullandı.</p>

Sonuçlara göre bu kitlenin yüzde 25.6'sı olası bir seçimde tercihini CHP'den yana kullanacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 18.4'ü İYİ Parti; yüzde 12.5'i ise AKP yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 7.6'sı ise yanıt hakkını HDP'den yana kullandı.

<p><strong>İşte Z kuşağının olası seçimdeki tercihleri:</strong></p><p>CHP: Yüzde 25.6</p><p>İYİ Parti: Yüzde 18.4</p><p>AKP: Yüzde 12.5</p><p>HDP: Yüzde 7.6</p><p>MHP: Yüzde 3.5</p><p>Diğer: Yüzde 4.8</p><p>Kararsızım: Yüzde 14.7</p><p>Oy Kullanmayacağım: Yüzde 12.9</p>

İşte Z kuşağının olası seçimdeki tercihleri:

CHP: Yüzde 25.6

İYİ Parti: Yüzde 18.4

AKP: Yüzde 12.5

HDP: Yüzde 7.6

MHP: Yüzde 3.5

Diğer: Yüzde 4.8

Kararsızım: Yüzde 14.7

Oy Kullanmayacağım: Yüzde 12.9

<p><strong>İşte tüm yaş gruplarına göre yapılan anketin sonuçları:</strong></p><p>CHP: Yüzde 23.8</p><p>AKP: Yüzde 28.1</p><p>İYİ Parti: Yüzde 16.8</p><p>HDP: Yüzde 8.9</p><p>MHP: Yüzde 8.7</p><p>GELECEK: Yüzde 3.5</p><p>DEVA : Yüzde 3</p><p>SP: Yüzde 1.6</p><p>TDP: Yüzde 1.4</p><p>DP: Yüzde 1</p><p>YRP: Yüzde 0.9</p><p>MP: Yüzde 0.8</p><p>Diğer: Yüzde 1.5</p>

İşte tüm yaş gruplarına göre yapılan anketin sonuçları:

CHP: Yüzde 23.8

AKP: Yüzde 28.1

İYİ Parti: Yüzde 16.8

HDP: Yüzde 8.9

MHP: Yüzde 8.7

GELECEK: Yüzde 3.5

DEVA : Yüzde 3

SP: Yüzde 1.6

TDP: Yüzde 1.4

DP: Yüzde 1

YRP: Yüzde 0.9

MP: Yüzde 0.8

Diğer: Yüzde 1.5

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