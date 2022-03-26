ORC paylaştı: Z kuşağı kararını verdi

Sonuçlara göre bu kitlenin yüzde 25.6'sı olası bir seçimde tercihini CHP'den yana kullanacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 18.4'ü İYİ Parti; yüzde 12.5'i ise AKP yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 7.6'sı ise yanıt hakkını HDP'den yana kullandı.