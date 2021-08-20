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YANGIN SAYISI 180'İ GEÇTİ

Antalya'da şu ana kadar bu yılki yangın sayısının 180'i geçtiğini belirten Vedat Dikici, 28'inden sonra çıkan yangınların ise büyük afet niteliğinde olduğu için ses getirdiğini söyledi. Dikici, “O zamana kadar bizim 160 civarı yangınımız vardı. Sürekli mücadele ediyoruz. Yılda ortalama Antalya'da 250- 300 orman yangını çıkıyor" dedi.

Bu yıl ayın 27'sinden itibaren başlayan aşırı sıcakların yaşandığını vurgulayan Dikici, “40 derecenin üstünde hava sıcaklığı. Nem oranı yüzde 8, 7 ve 6'ları gördü, neredeyse nemsiz takır takır kuru bir hava. Her yer kurudu. Rüzgar poyraz, saatte 40-50 kilometreleri geçti hatta helikopterle pilotlarımız ölçtüğünde bana '42 knot' dedi yani 84 kilometre" diye konuştu.

İkinci yangının çıktığı Kepezbeleni'ne helikopterle rüzgardan giremediklerini anlatan Dikici, “Türbülanstan müdahale etme şansımız olmadı bir müddet. Böyle bir rüzgar, böyle düşük nem ve bu kadar yüksek hava sıcaklığı ve 15 gün süreyle hiç esnemeden devam etti. Bu ne hale getiriyor, artık önümüzdeki bütün orman yanmaya hazır" dedi.