<p>Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelde 7'inci gününde...&nbsp;</p><p>Antalya, Muğla ve Isparta'daki orman yangınları hala kontrol altına alınamazken, Uşak ve Denizli'den de yeni yangın haberleri geldi.&nbsp;</p>
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Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelde 7'inci gününde... 

Antalya, Muğla ve Isparta'daki orman yangınları hala kontrol altına alınamazken, Uşak ve Denizli'den de yeni yangın haberleri geldi. 

<p>28 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda 9 kişi yaşamını yitirdi.</p><p>İspanya'nın orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Türkiye'ye gönderdiği iki yangın söndürme uçağı Muğla'nın Dalaman ilçesine ulaştı.&nbsp;</p>
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28 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda 9 kişi yaşamını yitirdi.

İspanya'nın orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Türkiye'ye gönderdiği iki yangın söndürme uçağı Muğla'nın Dalaman ilçesine ulaştı. 

<p><strong>MİLAS VE BODRUM YANIYOR</strong></p><p>Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.</p><p>Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.</p><p>Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ile itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangında çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.</p>
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MİLAS VE BODRUM YANIYOR

Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ile itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangında çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

<p><strong>"EYVAH... YANGIN KRİTİK EŞİĞİ AŞTI"</strong></p><p>Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Tokat, <strong>"Eyvah… Yangın kritik eşiği aştı ve siteler tarafına geçti. Böyle olacağı belliydi… Sinirimden ağlayacağım…"</strong> ifadelerini kullandı.</p>
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"EYVAH... YANGIN KRİTİK EŞİĞİ AŞTI"

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Tokat, "Eyvah… Yangın kritik eşiği aştı ve siteler tarafına geçti. Böyle olacağı belliydi… Sinirimden ağlayacağım…" ifadelerini kullandı.

<p><strong>ANTALYA</strong></p><p>Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı.</p><p>Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine de sıçradı.</p><p>Manavgat ilçesindeki yangına da müdahale sürüyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor. Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.</p><p>Orman yangınları yaban hayatını da etkiledi.</p>
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ANTALYA

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine de sıçradı.

Manavgat ilçesindeki yangına da müdahale sürüyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor. Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.

Orman yangınları yaban hayatını da etkiledi.

<p>Akseki'de ise süren yangınların yerleşim yerlerin tehdit etmediği bildirildi. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Sadece Gülen Dağ'da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor" dedi.</p><p>Yangında en fazla Kepezbeleni Mahallesi'nin zarar gördüğünü anımsatan Hülür, burada vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.</p>
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Akseki'de ise süren yangınların yerleşim yerlerin tehdit etmediği bildirildi. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Sadece Gülen Dağ'da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor" dedi.

Yangında en fazla Kepezbeleni Mahallesi'nin zarar gördüğünü anımsatan Hülür, burada vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.

<p><strong>ISPARTA</strong></p><p>Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde, dün öğle saatlerinde başlayan yangın 2'nci gününde devam ediyor. Kanyon boyunca ilerleyen ve vadiyi çevreleyen yamaçlarda bulunan yeşil örtü tamamen yanarken, yüzlerce itfaiye aracı ve arazöz söndürme çalışmalarına devam ediyor.<br></p>
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ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde, dün öğle saatlerinde başlayan yangın 2'nci gününde devam ediyor. Kanyon boyunca ilerleyen ve vadiyi çevreleyen yamaçlarda bulunan yeşil örtü tamamen yanarken, yüzlerce itfaiye aracı ve arazöz söndürme çalışmalarına devam ediyor.

<p><strong>UŞAK VE DENİZLİ'DE DE YANGIN</strong></p><p>Uşak ve Denizli'den de peş peşe yangın haberleri geldi.</p><p>Uşak'a bağlı Sorkun köyü Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.</p><p>Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.</p>
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UŞAK VE DENİZLİ'DE DE YANGIN

Uşak ve Denizli'den de peş peşe yangın haberleri geldi.

Uşak'a bağlı Sorkun köyü Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

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