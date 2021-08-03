MİLAS VE BODRUM YANIYOR
Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.
Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ile itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangında çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.
ANTALYA
Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine de sıçradı.
Manavgat ilçesindeki yangına da müdahale sürüyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor. Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.
Orman yangınları yaban hayatını da etkiledi.
Akseki'de ise süren yangınların yerleşim yerlerin tehdit etmediği bildirildi. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Sadece Gülen Dağ'da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor" dedi.
Yangında en fazla Kepezbeleni Mahallesi'nin zarar gördüğünü anımsatan Hülür, burada vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.
UŞAK VE DENİZLİ'DE DE YANGIN
Uşak ve Denizli'den de peş peşe yangın haberleri geldi.
Uşak'a bağlı Sorkun köyü Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.
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