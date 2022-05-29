Ortadirek Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 18:30
<p><strong>Ortadirek Şaban filmi,</strong> başrolünde<strong> Kemal Sunal'ın</strong> oynadığı komedi filmi. İzleyicilere bir kahkaha tufanı vaad eden bu Kemal Sunal filminde, “Adnan Bıçakçı” karakteri ile Türk kökenli Suudi iş adamı ve milyarder Adnan Kaşıkçı'ya gönderme yapılmıştır. </p> <p>İşte Ortadirek Şaban filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Ortadirek Şaban filmi, başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı komedi filmi. İzleyicilere bir kahkaha tufanı vaad eden bu Kemal Sunal filminde, “Adnan Bıçakçı” karakteri ile Türk kökenli Suudi iş adamı ve milyarder Adnan Kaşıkçı'ya gönderme yapılmıştır. 

İşte Ortadirek Şaban filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>ORTADİREK ŞABAN FİLMİ KONUSU</strong></p> <p>Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla ünivesitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.</p>

ORTADİREK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla ünivesitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Kemal Sunal - Şaban</p> <p>* Bahar Öztan - Bahar Gökçe</p> <p>* Yalçın Tülpar - Erkan</p> <p>* Ergun Köknar - Adnan Bıçakçı</p> <p>* Yavuzer Çetinkaya - Çete Reisi Çakal</p> <p>* Reha Yurdakul - Şükrü Bey</p> <p>* Renan Fosforoğlu - Giyasettin Bey Amca</p> <p>* Memduh Ün - Tahsin Bey</p>

OYUNCULAR

* Kemal Sunal - Şaban

* Bahar Öztan - Bahar Gökçe

* Yalçın Tülpar - Erkan

* Ergun Köknar - Adnan Bıçakçı

* Yavuzer Çetinkaya - Çete Reisi Çakal

* Reha Yurdakul - Şükrü Bey

* Renan Fosforoğlu - Giyasettin Bey Amca

* Memduh Ün - Tahsin Bey

<p>* Oktar Durukan - Kara Bela Kadir</p> <p>* Coşkun Göğen - Sinyor Lopez</p> <p>* Sırrı Elitaş - Adnan Bıçakçı'nın Adamı</p> <p>* Mehmet Uğur - Adnan Bıçakçı'nın Adamı</p> <p>* Tahsin Koray - Adnan Bıçakçı'nın Adamı</p> <p>* Celal Yonat - Celal</p> <p>* Fatih Özses - Çete Elamanı</p>

* Oktar Durukan - Kara Bela Kadir

* Coşkun Göğen - Sinyor Lopez

* Sırrı Elitaş - Adnan Bıçakçı'nın Adamı

* Mehmet Uğur - Adnan Bıçakçı'nın Adamı

* Tahsin Koray - Adnan Bıçakçı'nın Adamı

* Celal Yonat - Celal

* Fatih Özses - Çete Elamanı

<p>* Dinçer Çekmez - Antrenör</p> <p>* Hüseyin Kutman - Basketbol Antrenörü</p> <p>* Baykal Kent - Basketbol Antrenörü</p> <p>* Hayri Caner - Kahveci</p> <p>* Ekrem Dümer - Doktor Sami</p> <p>* Hikmet Karagöz - İşportacı</p>

* Dinçer Çekmez - Antrenör

* Hüseyin Kutman - Basketbol Antrenörü

* Baykal Kent - Basketbol Antrenörü

* Hayri Caner - Kahveci

* Ekrem Dümer - Doktor Sami

* Hikmet Karagöz - İşportacı

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