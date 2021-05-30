<p>Adana’da oyuncu İlker Aksum’un kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı.&nbsp;<br></p>
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Adana’da oyuncu İlker Aksum’un kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. 

<p>&nbsp;Otomobili taklı atan Aksum, esnaf tarafından araçtan çıkarıldı.</p>
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 Otomobili taklı atan Aksum, esnaf tarafından araçtan çıkarıldı.

<p>Emniyet kemeri sayesinde hayatı kurtulduğu belirtilen Aksum, tedbir amaçlı kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.</p>
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Emniyet kemeri sayesinde hayatı kurtulduğu belirtilen Aksum, tedbir amaçlı kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.

<p>50 yaşındaki oyuncu kaza sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.&nbsp;</p><p><strong> Aksum yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:</strong> </p><p><em>"Olacağı varmış, talihsiz bir kaza geçirdim. Fakat görüntüleri görünce kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm . Allaha şükür bir yerimde bir şey yok, kolumda bir çizik var. Bunu da atlatırız. İlginiz için, yazdıklarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Devam yola devam merak etmeyin hepinizi çok seviyorum."</em></p>
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50 yaşındaki oyuncu kaza sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Aksum yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Olacağı varmış, talihsiz bir kaza geçirdim. Fakat görüntüleri görünce kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm . Allaha şükür bir yerimde bir şey yok, kolumda bir çizik var. Bunu da atlatırız. İlginiz için, yazdıklarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Devam yola devam merak etmeyin hepinizi çok seviyorum."

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