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50 yaşındaki oyuncu kaza sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Aksum yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Olacağı varmış, talihsiz bir kaza geçirdim. Fakat görüntüleri görünce kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm . Allaha şükür bir yerimde bir şey yok, kolumda bir çizik var. Bunu da atlatırız. İlginiz için, yazdıklarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Devam yola devam merak etmeyin hepinizi çok seviyorum."