Perşembe ve cuma okullar tatil edildi mi, okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun uyguladığı ortak takvimde belirtilene göre; Türkiye’de faaliyet gösteren tüm eğitim ve öğretim kurumları, 5 Mayıs Perşembe günü itibariyle işbaşı yapacak.