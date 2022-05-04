Perşembe ve cuma okullar tatil edildi mi, okullar ne zaman açılıyor?

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 01:04
<p>Okulların ne zaman açılacağı bayram tatilindeki öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor.</p> <p>2022 yılının Ramazan Bayram tatili 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. 5 Mayıs Perşembe günü ise vatandaşlar çalışmaya geri dönüyor. </p>

Okulların ne zaman açılacağı bayram tatilindeki öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor.

2022 yılının Ramazan Bayram tatili 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. 5 Mayıs Perşembe günü ise vatandaşlar çalışmaya geri dönüyor. 

<p><strong>OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?</strong></p> <p>Ramazan Bayramı'nı diğer tüm kamu kurumları gibi resmi tatil olarak geçiren eğitim kurumları <strong>5 Mayıs Perşembe günü</strong> itibariyle açılıyor. </p>

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ramazan Bayramı'nı diğer tüm kamu kurumları gibi resmi tatil olarak geçiren eğitim kurumları 5 Mayıs Perşembe günü itibariyle açılıyor. 

<p>Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun uyguladığı ortak takvimde belirtilene göre; Türkiye’de faaliyet gösteren<strong> tüm eğitim ve öğretim kurumları, 5 Mayıs Perşembe günü itibariyle işbaşı yapacak.</strong></p>

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun uyguladığı ortak takvimde belirtilene göre; Türkiye’de faaliyet gösteren tüm eğitim ve öğretim kurumları, 5 Mayıs Perşembe günü itibariyle işbaşı yapacak.

<p>Öğrenciler 5 günlük aradan sonra heyecanla okullarına dönmeyi bekliyor.</p>

Öğrenciler 5 günlük aradan sonra heyecanla okullarına dönmeyi bekliyor.

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