Prof. Dr. Sözbilir 'yakında harekete geçebilir' deyip uyarmıştı

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 12:54
<p>Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi, depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.<br></p>

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi, depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

<p>Deprem, Türkiye'de de hissedildi. Antalya, İzmir ve Muğla'da yurttaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı.<br></p><p>Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) aktardığı ifadelere göre, deprem çok güçlüydü ve birkaç saniye sürdü.</p>

Deprem, Türkiye'de de hissedildi. Antalya, İzmir ve Muğla'da yurttaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) aktardığı ifadelere göre, deprem çok güçlüydü ve birkaç saniye sürdü.

<p>Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bir kişi de yaşamını yitirmişti.&nbsp;<br></p>

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bir kişi de yaşamını yitirmişti. 

<p>Depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyıları için tehlike oluşturan fay hattı Helen Yayı'nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan deprem meydana geldiğini belirterek, yakın bir gelecekte yayın harekete geçeceğine dair uyarıda bulunmuştu.&nbsp;<br></p>

Depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyıları için tehlike oluşturan fay hattı Helen Yayı'nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan deprem meydana geldiğini belirterek, yakın bir gelecekte yayın harekete geçeceğine dair uyarıda bulunmuştu. 

<p>Prof. Dr. Sözbilir, Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlayıp, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanıp Anadolu karasına ilerleyen Helen Yayı, Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük tehlike oluşturduğunu dile getirmiş, <strong>"Bu bölgedeki çalışmalara göre 100 veya 140 yıl arasında büyük çaplı depremler oluyor. Son yaşanan büyük deprem de bu rakamlara karşılık geliyor. Dolayısıyla yakın bir gelecekte büyük bir deprem bekleniyor. Bu fayın deprem üretmesi durumunda özellikle bizim batı kıyılarımız olan İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir"</strong> dedi.</p>

Prof. Dr. Sözbilir, Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlayıp, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanıp Anadolu karasına ilerleyen Helen Yayı, Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük tehlike oluşturduğunu dile getirmiş, "Bu bölgedeki çalışmalara göre 100 veya 140 yıl arasında büyük çaplı depremler oluyor. Son yaşanan büyük deprem de bu rakamlara karşılık geliyor. Dolayısıyla yakın bir gelecekte büyük bir deprem bekleniyor. Bu fayın deprem üretmesi durumunda özellikle bizim batı kıyılarımız olan İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir" dedi.

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