Prof. Dr. Sözbilir 'yakında harekete geçebilir' deyip uyarmıştı

Prof. Dr. Sözbilir, Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlayıp, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanıp Anadolu karasına ilerleyen Helen Yayı, Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük tehlike oluşturduğunu dile getirmiş, "Bu bölgedeki çalışmalara göre 100 veya 140 yıl arasında büyük çaplı depremler oluyor. Son yaşanan büyük deprem de bu rakamlara karşılık geliyor. Dolayısıyla yakın bir gelecekte büyük bir deprem bekleniyor. Bu fayın deprem üretmesi durumunda özellikle bizim batı kıyılarımız olan İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir" dedi.