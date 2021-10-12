Prof. Dr. Sözbilir 'yakında harekete geçebilir' deyip uyarmıştı
Depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyıları için tehlike oluşturan fay hattı Helen Yayı'nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan deprem meydana geldiğini belirterek, yakın bir gelecekte yayın harekete geçeceğine dair uyarıda bulunmuştu.
Prof. Dr. Sözbilir, Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlayıp, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanıp Anadolu karasına ilerleyen Helen Yayı, Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük tehlike oluşturduğunu dile getirmiş, "Bu bölgedeki çalışmalara göre 100 veya 140 yıl arasında büyük çaplı depremler oluyor. Son yaşanan büyük deprem de bu rakamlara karşılık geliyor. Dolayısıyla yakın bir gelecekte büyük bir deprem bekleniyor. Bu fayın deprem üretmesi durumunda özellikle bizim batı kıyılarımız olan İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir" dedi.
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