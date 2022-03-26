Quentin Jerome Tarantino'nun tüm filmleri
Quentin Tarantino'nun filmlerinin her biri Hollywood'un gündemine bomba gibi düştü. Aykırı yönetmen, kullandığı farklı senaryo teknikleri, şiddet ve kan dolu sahneleri ve filmlerine damgasını vuran oyuncularıyla her bir filminde ilgi odağı oldu.
Hem Hollywood hem de Avrupa festivallerinde adından çokça söz ettiren yönetmen, yıllardır bir yönetmen için ideal film üretme sayısının 10 olduğunu söylüyor. Yönetmen 2019 yılında çektiği "Bir Zamanlar Hollywood'da" isimli son filmiyle, filmografisinin 10. filmini çekmiş oldu.
İşte Tarantino'nun asla kaçırmamanız gereken filmleri...
* MY BEST FRIEND'S BIRTHDAY (1987)
My Best Friend's Birthday, Quentin Tarantino'nun sinema yaşamındaki ilk yönetmenlik denemesi.
Filmde Tarantino'yla beraber Craig Hamann ve Linda Kaye de rol almıştır.Filmin orijinali 70 dakika olup henüz çoğaltılmadan bir yangında yanmış ve sadece 35 dakikalık lık bölümü kurtarılabildi. Kayıtlarda Tarantino'nun 1. filmi Rezervuar Köpekleri olarak geçiyor. Filmin konusunun daha sonra Tarantino'nun senaryosunu yazdığı ve Tony Scott'ın yönettiği True Romance filmine de esin kaynağı olduğu söyleniyor. Filmin tahmini maliyeti 5.000$ ve dört yılda çekildi.
Filmin konusu kısaca şöyle: Mickey sevgilisi tarafından yeni terkedilmiş biridir. En iyi arkadaşı Clarence (Tarantino) ise onun için unutamayacağı bir doğum günü hazırlamayı düşünmektedir.
* REZERVUAR KÖPEKLERİ (1992)
Rezervuar Köpekleri ya da orijinal adıyla Reservoir Dogs, Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'nun ilk filmi.
Tarantino'nun senaryosunu da kendisinin yazdığı film, sinemaya alışılmadık bir tarz getirdi. Bol kanlı şiddet sahneleri, neredeyse hiçbir şey ifade etmeyen diyaloglar, karmaşık anlatım tarzı ile yönetmenin, diğer filmlerinin öncüsü oldu. Aktör Harvey Keitel, bu filmde hem oyuncu hem de yapımcı olarak yer alıyor.
Rezervuar Köpekleri ABD'de 2,832,029 $ hasılata ulaştı.
* UCUZ ROMAN (1994)
Ucuz Roman, Quentin Tarantino yönetmenliğindeki Roger Avary ile birlikte yazılan 1994 yapımı, kült kabul edilen bir film. Ucuz Roman, En İyi Film dahil 7 dalda Oscar'a aday gösterildi ve En İyi Orijinal Senaryo Oscarı'nı aldı. Aynı zamanda 1994 Cannes Film Festivali'nde en iyi film ödülü olan Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi; IMDB tüm zamanların en iyi filmleri sıralamasında 1,2 milyon oylama sonucu 8.9 puanla 8. sırada.
Ringo ve Yolanda birbirlerine deliler gibi aşık bir soyguncu çifttir ve işlerine biraz heyecan katmak için farklı bir plan yaparlar. Jules ve Vincent iki profesyonel tetikçidir ve patronları Marsellus Wallace'ı dolandırmaya çalışan birkaç sahtekar genci "temizlemeye" giderler. Patron Marsellus ise boksör Butch ile bir şike anlaşması yapar. Fakat cesur ve gururlu Butch final maçında yenilmeyi kendine yediremez ve anlaşmayı bozup kaçmayı planlar. Ayrıca Vincent patronunun karısı Mia ile patronunun ricası üzerine bir gece vakit geçirecektir. Tek yapması gereken Marsellus Florida'dayken Mia'yı dışarı çıkarıp eğlendirmektir. Ancak kimsenin işleri yolunda gitmez ve ummadıkları şeylerle yüzleşmek zorunda kalırlar.
* JACKIE BROWN (1997)
Jackie Brown, 1997 yapımı film. Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin baş rollerde Pam Grier, Robert de Niro, Samuel L. Jackson ve Bridget Fonda oynadı. Sinemanın en aykırı yönetmenlerinden olan Quentin Tarantino tarafından çekilen film Elmore Leonard'ın 'Rum Punch' isimli romanından ve 70'li yılların kült dizisi 'Foxy Brown'dan esinlenilerek yaratıldı.
Jackie Brown küçük ve sıradan bir Meksika'lı havayolu firmasında çalışan, kısa zaman içerisinde emekli olacak bir hostestir. Nakite ihtiyacı olduğu için aynı zamanda Amerika'lı bir silah kaçakçısı olan Ordell için de çalışan hostes, patronu için Meksika'dan Amerika'ya para kaçakçılığı yapmaktadır. Bu tehlikeli olay esnasında polis tarafından deşifre edilen kadın, zamanla Ordell'in de hedef tahtası olacak; iki taraf arasında, kaybolan yarım milyon dolarlık parayı elde edebilmek için azılı bir mücadele başlayacaktır.
* KILL BILL (Vol. 1 (2003) ve Vol. 2 (2004))
Kill Bill, Quentin Tarantino'nun yönettiği, ilk bölümünün Kill Bill: Volume 1 adıyla 2003 yılında, ikinci bölümünün de Kill Bill: Volume 2 adıyla 2004 yılında gösterime giren filmler. Aslında film tek parça ama uzun olmasından dolayı ikiye bölündü. İki film birden Quentin Tarantino'nun 4. filmi olarak geçiyor. Filmin makyaj yönetmenine göre, filmin iki bölümünde toplam bir buçuk tondan fazla sahte kan kullanmıştır.
Ayrıca filmin yaratıcı ve özgün senaryosu Rezervuar Köpekleri adlı filmle çıkış yakalayan Tarantino'nun ününe ün kattı. Medya otoritelerine göre şu ana kadarki en etkileyici kılıç dövüş sahneleri bu filmde bulunuyor.
Başrol oyuncuları, Uma Thurman, David Carradine, Vivica A. Fox, Lucy Liu, Michael Madsen, Daryl Hannah, Sonny Chiba, Gordon Liu ve Miss Kuriyama.
İlk film ABD'de $70.099.045, uluslararası olarak $110,850,000 hasılat ile toplam kazancı $180.949.045'a ulaştı. Film ABD'de gösterime girdiği ilk haftada $22.089.322 gelir elde etti.
Haziran 2007 itibarı ile Kill Bill Vol 2 ABD'de $66.208.183, uluslararası olarak $85.951.278 hasılat ile toplam kazancı $152.159.461'a ulaştı. Film ABD'de gösterime girdiği hafta $25.104.949 gelir elde etti.
* ÖLÜM GEÇİRMEZ (2007)
Ölüm Geçirmez, 2007 tarihli ABD yapımı aksiyon gerilim filmi. Senaryosunu Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği filmin görüntü yönetmeni ve yapımcılarından biri de Tarantino'nun kendisi. Aynı zamanda Tarantino'nun filmde bir de rolü bulunuyor.
Filmin diğer oyuncuları Kurt Russell, Rosario Dawson, Zoe Bell, Vanessa Ferlito, Jordan Ladd, Sydney Poitier, Tracie Thoms, Mary Elizabeth Winstead ve Rose McGowan.
Psikopat bir dublörün filmlerde kullandığı güçlendirilmiş "ölüm geçirmez" arabası ile hedef aldığı kadınları öldürmesi anlatılıyor. Film özellikle 1970'li yılların slasher filmleri ve seri katil filmlerine Tarantino'nun bir saygı duruşu olarak görülüyor. Filmin esprisine uygun olarak ABD'de "Death Proof" filmi Robert Rodriguez'in yönettiği Dehşet Gezegeni (Planet Terror) adlı filmle birlikte Grindhouse adı altında "iki film bir arada" gösterime verildi. Çünkü burada selam durulan ucuz slasher'lar, exploitation filmleri, şiddet-karate filmleri gibi B filmler ve pornografik filmler o yıllarda "Grindhouse" denen ikinci sınıf sinemalarda arka arkaya kesintisiz olarak gösterildi. Filmlerin aralarına da reklam kurdelaları ile gelecek programların tanıtım parçaları kondu.
* SOYSUZLAR ÇETESİ (2009)
Soysuzlar Çetesi, Quentin Tarantino'nun yazdığı ve yönettiği 2009 yapımı film. Tarantino, II. Dünya Savaşı sırasında geçen filmin ismi için, İtalyan asıllı yönetmen Enzo Girolami Castellari'nin 1978 yapımı olan filmi Quel Maledetto Treno Blindato'dan ilham aldı. Filmde, Brad Pitt (Teğmen Aldo Raine), Christoph Waltz (Albay Hans Landa), Diane Kruger (Bridget von Hammersmark), Mike Myers (General Ed Fenech), Samuel L. Jackson (Anlatıcı) gibi isimler oynadı.
Film, yönetmen Tarantino'nun en yüksek gişe hasılatı elde eden yapımı olmakla birlikte, dünya çapında, sinemalarda 321.000.000 $ hasılat elde ederek, ticari olarak başarılı oldu. En İyi Film ve sekiz Akademi Ödülü adaylığı dahil olmak üzere birçok ödül ve adaylık aldı. Hans Landa rolüyle Christoph Waltz, Cannes Film Festivali'nde hem En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, hem de BAFTA ödülünü, Altın Küre Ödülü ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülünü kazandı.
* ZİNCİRSİZ (2012)
Zincirsiz, Quentin Tarantino'nun yazdığı ve yönettiği 2012 yapımı western film. Başrollerinde Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington ve Samuel L. Jackson olan film 25 Aralık 2012'de Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1 Şubat 2013'te ise Türkiye'de gösterime girdi.
Zincirsiz'in geliştirilmesi, Tarantino'nun 2007 yılında Sergio Corbucci'ye bir kitap yazması ile başladı. Tarantino senaryonun son taslağını ancak nisan 2011'de hazırlayabildi ve The Weinstein Company'ye gönderdi.
Zincirsiz ilk olarak 11 aralık 2012'de New York'taki Zeigfeld Tiyatrosu'nda gösterime girdi ve ABD'nin genelinde 25 aralık 2012'de sinemalarda yayınlandı. Film beş Akademi Ödülü de dahil olmak üzere birçok film endüstrisi ödülüne aday gösterildi. Christoph Waltz Altın Küre, BAFTA ve Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Tarantino, filmin orijinal senaryosunu kendisi yazdığı için bir Akademi Ödülü, Altın Küre ve BAFTA ödülünü kazandı. Film Tarantino'nun en yüksek hasılat yapan filmi olma unvanını taşıyor, 100 milyona yakın bütçesi olan film 425 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.
* THE HATEFUL EIGHT (2016)
The Hateful Eight, Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği ve Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen ve Bruce Dern'in yer aldığı Amerikan western filmi.
Film İç Savaş sonrası Wyoming'de kar fırtınası sırasında posta arabasıyla dağdan geçerken sığınak arayan 8 yabancı etrafında dönüyor.
Filmin gelişimi Tarantino tarafından Kasım 2013'te açıklandı. Ancak Ocak 2014'te senaryo bir şekilde sızdırıldı ve Tarantino filmi iptal etmeye karar verdi. Sonra da senaryoyu halka açık bir şekilde yayınladı.
Çekimler Telluride, Colorado yakınlarında 8 Aralık 2014 tarihinde başladı. Film 25 Aralık 2015'te sınırlı yayınla sadece 70 mm. film boyutunda yayınlanmak üzere ayarlandı. Dijital sinemalardaki yerini ise 30 Aralık 2015'te aldı.
İç Savaş sonrası John ''Cellat'' Ruth (Russell), Daisy "Tutsak" Domergue'a (Leigh) cinayet için adaletle karşılaşmak üzere Red Rock'a kadar eşlik ediyor. Sonra yolda başka bir ödül avcısı Major Marquis "Ödül Avcısı" Warren (Jackson) ve Chris "Şerif" Mannix (Goggins) ile karşılaşıyorlar. Bir kar fırtınası çıkıyor ve sığınak arayan dört yabancı daha karşılarına çıkıyor; Bob "Meksikalı" (Bichir), Oswaldo "Küçük Adam" Mobray (Roth), Joe "Kovboy" Gage (Madsen), ve eski General Sanford "Konfedere" Smithers (Dern). İhanet ve aldatma yüzünden 8 yabancı Red Rock'a hepsinin gidemeyeceklerini anlıyorlar.
* ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (2019)
Bir Zamanlar Hollywood'da, yönetmenliği ve senaristliği Quentin Tarantino tarafından gerçekleştirilen, 26 Temmuz 2019'da vizyona giren Amerika Birleşik Devletleri yapımı sinema filmi. 1960'lardaki Charles Manson'ın cinayetlerini konu alan filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie gibi isimler yer alıyor. Filmin çekimleri Haziran 2018'de başladı.
Brad Pitt, bu filmdeki Cliff Booth rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscarı'nı alarak ilk Akademi Ödülü'nü aldı.
1960'larda Charles Manson tarafından Los Angeles'ta bir çiftlikte kurulan tarikat birçok kimsenin ölümünden sorumludur. Öldürülenler arasında yönetmen Roman Polanski'nin o dönem 8 aylık hamile olan eşi Sharon Tate de bulunmaktadır.
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