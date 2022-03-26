Quentin Jerome Tarantino'nun tüm filmleri

Quentin Tarantino'nun filmlerinin her biri Hollywood'un gündemine bomba gibi düştü. Aykırı yönetmen, kullandığı farklı senaryo teknikleri, şiddet ve kan dolu sahneleri ve filmlerine damgasını vuran oyuncularıyla her bir filminde ilgi odağı oldu.

Hem Hollywood hem de Avrupa festivallerinde adından çokça söz ettiren yönetmen, yıllardır bir yönetmen için ideal film üretme sayısının 10 olduğunu söylüyor. Yönetmen 2019 yılında çektiği "Bir Zamanlar Hollywood'da" isimli son filmiyle, filmografisinin 10. filmini çekmiş oldu.

İşte Tarantino'nun asla kaçırmamanız gereken filmleri...