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Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli gösteri pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Dario Costa, bugün, gün doğumunda Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak bir dünya rekoruna imza attı.

43,44 saniye süren uçuşta İtalyan pilot, tamamen kemerli beton duvarlar ile çevrili olan tünellerin ilkinde usta bir kalkış yaptıktan sonra iki tünel arasında bulunan açık hava boşluğundan geçti. İkinci tünelde saatte 245 km/s ortalama hıza ulaşan Dario Costa, 1,6 metreden az irtifadaki uçuşuyla ikinci tüneli de başarıyla geçti.