<p>Red Bull sporcusu Dario Costa, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 Tünelleri’nden 43,44 saniyede geçerek, "Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu" dünya rekorunu kırdı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.</p>
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Red Bull sporcusu Dario Costa, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 Tünelleri’nden 43,44 saniyede geçerek, "Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu" dünya rekorunu kırdı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

<p>Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli gösteri pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Dario Costa, bugün, gün doğumunda Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak bir dünya rekoruna imza attı. 43,44 saniye süren uçuşta İtalyan pilot, tamamen kemerli beton duvarlar ile çevrili olan tünellerin ilkinde usta bir kalkış yaptıktan sonra iki tünel arasında bulunan açık hava boşluğundan geçti. İkinci tünelde saatte 245 km/s ortalama hıza ulaşan Dario Costa, 1,6 metreden az irtifadaki uçuşuyla ikinci tüneli de başarıyla geçti.</p>
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Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli gösteri pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Dario Costa, bugün, gün doğumunda Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak bir dünya rekoruna imza attı. 43,44 saniye süren uçuşta İtalyan pilot, tamamen kemerli beton duvarlar ile çevrili olan tünellerin ilkinde usta bir kalkış yaptıktan sonra iki tünel arasında bulunan açık hava boşluğundan geçti. İkinci tünelde saatte 245 km/s ortalama hıza ulaşan Dario Costa, 1,6 metreden az irtifadaki uçuşuyla ikinci tüneli de başarıyla geçti.

<p>Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli gösteri pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Dario Costa, bugün, gün doğumunda Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak bir dünya rekoruna imza attı. </p><p>43,44 saniye süren uçuşta İtalyan pilot, tamamen kemerli beton duvarlar ile çevrili olan tünellerin ilkinde usta bir kalkış yaptıktan sonra iki tünel arasında bulunan açık hava boşluğundan geçti. İkinci tünelde saatte 245 km/s ortalama hıza ulaşan Dario Costa, 1,6 metreden az irtifadaki uçuşuyla ikinci tüneli de başarıyla geçti.</p>
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Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli gösteri pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Dario Costa, bugün, gün doğumunda Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak bir dünya rekoruna imza attı.

43,44 saniye süren uçuşta İtalyan pilot, tamamen kemerli beton duvarlar ile çevrili olan tünellerin ilkinde usta bir kalkış yaptıktan sonra iki tünel arasında bulunan açık hava boşluğundan geçti. İkinci tünelde saatte 245 km/s ortalama hıza ulaşan Dario Costa, 1,6 metreden az irtifadaki uçuşuyla ikinci tüneli de başarıyla geçti.

<p>Costa, ikinci tünelin alçak ve dar ağzından içeri girmeye hazırlanırken, uçağı da yandan gelen rüzgara maruz kaldı. Buna rağmen kontrolünü kaybetmeyen Dario Costa performansını hatasız tamamlayarak, başarısını 360 derecelik dönüşü ile kutladı. </p><p>Dario Costa, bu performansı ile "Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu" Guinness Dünya Rekoru’nu da kırmış oldu.</p>
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Costa, ikinci tünelin alçak ve dar ağzından içeri girmeye hazırlanırken, uçağı da yandan gelen rüzgara maruz kaldı. Buna rağmen kontrolünü kaybetmeyen Dario Costa performansını hatasız tamamlayarak, başarısını 360 derecelik dönüşü ile kutladı.

Dario Costa, bu performansı ile "Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu" Guinness Dünya Rekoru’nu da kırmış oldu.

<p>41 yaşındaki Dario Costa, İtalyan Akrobasi Şampiyonası'nın en üst kategorisini kazandı ve Red Bull Air Race Challenger Class'a katılarak galibiyet kazanan ilk İtalyan pilot oldu. </p><p>20 yılı aşkın uçuş deneyimi ve sayısız havacılık başarısıyla Costa, bugüne kadar havada 5 bin saatten fazla kaldı.</p>
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41 yaşındaki Dario Costa, İtalyan Akrobasi Şampiyonası'nın en üst kategorisini kazandı ve Red Bull Air Race Challenger Class'a katılarak galibiyet kazanan ilk İtalyan pilot oldu.

20 yılı aşkın uçuş deneyimi ve sayısız havacılık başarısıyla Costa, bugüne kadar havada 5 bin saatten fazla kaldı.

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