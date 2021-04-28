<p>İnsanların yaklaşık % 20’sinde görülen reflü, tedavi edilmediğinde&nbsp; yemek borusu hasarına ve ilerleyen dönemde kansere bile yol açabiliyor. Yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ve ilaçlar, asit reflüsü için çok etkili olabilir.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p><p><strong>İşte Reflü şikayetlerini azaltan 7 öneri...</strong></p>
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İnsanların yaklaşık % 20’sinde görülen reflü, tedavi edilmediğinde  yemek borusu hasarına ve ilerleyen dönemde kansere bile yol açabiliyor. Yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ve ilaçlar, asit reflüsü için çok etkili olabilir. 

İşte Reflü şikayetlerini azaltan 7 öneri...

<p><strong>SİGARAYI BIRAKIN</strong></p><p>Sigara içmek mide asit üretimini artırarak, mide kapaklarını gevşeterek ve yemek borusunun korunmasına yardımcı olan tükürüğü kurutarak reflüyü artırır. Onun için sigara bırakılmalıdır.&nbsp;</p>
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SİGARAYI BIRAKIN

Sigara içmek mide asit üretimini artırarak, mide kapaklarını gevşeterek ve yemek borusunun korunmasına yardımcı olan tükürüğü kurutarak reflüyü artırır. Onun için sigara bırakılmalıdır. 

<p><strong>DAHA KÜÇÜK PORSİYONLAR TERCİH EDİN</strong></p><p> Az ve sık yemek, alt özofagus sfinkterindeki baskıyı azaltarak kapağın yanlış zamanda açılmasını önlemeye yardımcı olmaktadır.<br></p>
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DAHA KÜÇÜK PORSİYONLAR TERCİH EDİN

Az ve sık yemek, alt özofagus sfinkterindeki baskıyı azaltarak kapağın yanlış zamanda açılmasını önlemeye yardımcı olmaktadır.

<p><strong>YEMEK YEDİKTEN SONRA DİK DURUN</strong></p><p>&nbsp;Yemekten hemen sonra yatılmamalıdır. Özellikle sahurdan sonra bir süre beklenilmeli, midenin boşalması için zaman tanınmalıdır.<br></p>
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YEMEK YEDİKTEN SONRA DİK DURUN

 Yemekten hemen sonra yatılmamalıdır. Özellikle sahurdan sonra bir süre beklenilmeli, midenin boşalması için zaman tanınmalıdır.

<p><strong>YAĞLI YİYECEKLERİ SINIRLAYIN</strong></p><p>İftar ve sahurda yüksek yağlı yemekler yemek, alt yemek borusu sfinkterini gevşetir ve yiyeceğin midenizi terk etme hızını yavaşlatır.<br></p>
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YAĞLI YİYECEKLERİ SINIRLAYIN

İftar ve sahurda yüksek yağlı yemekler yemek, alt yemek borusu sfinkterini gevşetir ve yiyeceğin midenizi terk etme hızını yavaşlatır.

<p><strong>SORUNLU YİYECEK VE İÇECEKLERDEN KAÇININ</strong></p><p>Bazı besinler mide asidi üretimini artırır ve alt yemek borusu sfinkterini gevşetebilir. Ramazan boyunda kaçınılması gereken yiyecekler arasında kafeinli ve gazlı içecekler, çikolata, narenciye yiyecekleri ve meyve suları, sirke bazlı soslar, soğan, domates bazlı yiyecekler ile baharatlı yiyecekler ve nane bulunur.<br></p>
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SORUNLU YİYECEK VE İÇECEKLERDEN KAÇININ

Bazı besinler mide asidi üretimini artırır ve alt yemek borusu sfinkterini gevşetebilir. Ramazan boyunda kaçınılması gereken yiyecekler arasında kafeinli ve gazlı içecekler, çikolata, narenciye yiyecekleri ve meyve suları, sirke bazlı soslar, soğan, domates bazlı yiyecekler ile baharatlı yiyecekler ve nane bulunur.

<p><strong>YATAĞINIZI KALDIRIN</strong></p><p> Vücudunuzun üst kısmı 10- 15 santimetre yukarıda olacak şekilde uyuyun. Yatağınızın başını bloklarla kaldırmak veya köpük takozda uyumak ekstra yastık kullanmaktan daha etkilidir.<br></p>
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YATAĞINIZI KALDIRIN

Vücudunuzun üst kısmı 10- 15 santimetre yukarıda olacak şekilde uyuyun. Yatağınızın başını bloklarla kaldırmak veya köpük takozda uyumak ekstra yastık kullanmaktan daha etkilidir.

<p><strong>RAHATLAYIN VE STRESTEN UZAK DURUN</strong></p><p>Stres altındayken sindirim yavaşlar ve muhtemelen reflü semptomları daha da kötüleşir. Derin nefes alma, meditasyon veya yoga gibi gevşeme teknikleri yardımcı olabilir.<br></p>
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RAHATLAYIN VE STRESTEN UZAK DURUN

Stres altındayken sindirim yavaşlar ve muhtemelen reflü semptomları daha da kötüleşir. Derin nefes alma, meditasyon veya yoga gibi gevşeme teknikleri yardımcı olabilir.

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