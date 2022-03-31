René Descartes düşünce sistemini nasıl kurdu? İşte ayrıntılar...
Ünlü düşünür René Descartes, 31 Mart 1596 tarihinde doğdu.
Bugün 426. yaşını kutladığımız filozof, "Düşünüyorum, öyleyse varım" diyerek felsefe dünyasına damgasını vurmuştu. Varlığını kendi düşünme eylemiyle ispatlayan düşünür, beden ve zihin ikiliği üzerine de çalışmalar yaptı. 1650 yılında hayatını kaybetti.
İşte Descartes'in varlığını adım adım temellendirdiği düşünce biçimi...
"Doğa ayrıca bana acı, açlık, susuzluk vb. duyumlarıyla, yalnızca bedenimde onun gemisinde bir kılavuz olarak bulunmadığımı, onunla çok yakından bağlantılı ve iç içe olduğumu da öğretiyor, öyle ki ben ve olduğu haliyle vücut bir birim oluşturur. Öyle olmasaydı, düşünen bir varlık olan ben, beden yaralandığında acı hissetmezdim, tıpkı bir denizcinin gemisinde herhangi bir şey bozulduğunda görerek algıladığı gibi, zararı sadece akılla algılardım."
Metod Üzerine Söylem'de, kişinin hiç şüphesiz doğru olarak bilebileceği bir dizi temel ilkeye ulaşmaya çalıştı. Bunu başarmak için, bazen metodolojik şüphecilik veya Kartezyen şüphe olarak da adlandırılan hiperbolik/metafizik şüphe adı verilen bir yöntem kullandı. Bunun için şüphelenilebilecek herhangi bir fikri reddetti ve sonra onları elde etmek için yeniden gerçek bilgi için sağlam bir temel kurdu.
Descartes, İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar'da yaptığı gibi fikirlerini sıfırdan inşa etti. Bunu mimariyle ilişkilendirdi. Yeni bir bina veya yapı oluşturmak için önce üst toprak alındı. Descartes, şüphesini toprak ve yeni bilgiyi binalar olarak adlandırdı. Descartes'a göre, Aristoteles'in temelciliği eksikti ve şüphe yöntemi temelciliği güçlendirdi.
DESCARTES DÜŞÜNDÜĞÜ TEK BİR İLK İLKEYE ULAŞTI
Bu, Metod Üzerine Söylem'deki Latince "cogito, ergo sum" ile ifade edildi.
Descartes, eğer şüphe ediliyorsa, "o zaman şüpheyi bir şey ya da biri yapıyor olmalı" diyerek şüphe duyduğu gerçek varlığını kanıtladı.
"İfadenin basit anlamı, eğer biri varoluşa şüpheyle bakıyorsa, bu onun kendi başına var olduğunun kanıtıdır."
Bu iki ilk ilke "düşünüyorum ve ben varım" daha sonra Descartes'ın açık ve seçik algısı tarafından doğrulandı. Meditasyonlar adlı eserde üçüncü Meditasyon'unda tasvir edildi. Descartes, bu iki ilkeyi açık ve seçik olarak algıladığı için onların şüphe edilemezliklerini sağladı.
Başlangıçta, Descartes düşündüğü tek bir ilk ilkeye ulaşır. Bu, Metod Üzerine Söylem'dekiLatince "cogito, ergo sum" (İngilizce: "I think, therefore I am", Türkçe: "Düşünüyorum, öyleyse varım") ifadeyle ifade edilir.
DESCARTES DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN VAR OLDUĞUNDAN EMİN OLUNABİLECEĞİ SONUCUNA VARDI
Bedenini duyuları kullanarak algılar; ancak, bunlar daha önce güvenilmezdi. Böylece Descartes, tek şüphe götürmez bilginin kendisinin "düşünen bir şey" olduğu olduğuna karar verdi. Düşünmek onun yaptığı şeydir ve gücü özünden gelmelidir. Descartes, "düşünce"yi (cogitatio) "içimde olup bitenler ve bunun bilincinde olduğum sürece onun hemen bilincindeyim" olarak tanımlar. Dolayısıyla düşünme, kişinin doğrudan bilinçli olduğu her bir kişinin etkinliğidir.
ZİHİN- BEDEN İKİLİĞİ
Paris şehrinde sergilenen otomatlardan etkilenen Descartes, zihin ve beden arasındaki bağlantıyı ve ikisinin nasıl etkileşime girdiğini araştırmaya başladı.
Dualizm için başlıca etkileri teoloji ve fizikti. Zihin ve beden ikiliği üzerine teori, Descartes'ın imza doktriniydi ve geliştirdiği diğer teorilere nüfuz etti. Kartezyen dualizmi (veya zihin-beden ikiliği) olarak bilinen, zihin ve beden arasındaki ayrım üzerine teorisi, sonraki Batı felsefelerini etkilemeye devam etti.
İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar'da Descartes, Tanrı'nın varlığını ve insan ruhu ile beden arasındaki ayrımı göstermeye çalıştı. İnsanlar bir zihin ve beden birliğiydi;bu nedenle Descartes'ın düalizmi, zihin ve bedenin farklı ama yakından bağlantılı olduğu fikrini benimsedi. Descartes'ın birçok çağdaş okuyucusu zihin ve beden arasındaki ayrımı kavramayı zor bulsa da, O bunun tamamen basit olduğunu düşündü. Descartes, tözlerin var olma biçimleri olan modlar kavramını kullandı.
Descartes, Felsefenin İlkeleri'nde, "bir tözü, ondan farklı olduğunu söylediğimiz moddan ayrı olarak açıkça algılayabiliriz, oysa tersine, tözden ayrı modu anlayamayız" diye açıkladı. Tözünden ayrı bir modu algılamak, Descartes'ın şu şekilde açıkladığı entelektüel bir soyutlamayı gerektirdi:
"Entelektüel soyutlama, düşüncemi bu daha zengin fikrin içeriğinin bir kısmından uzaklaştırarak, onu diğer kısma daha büyük bir dikkatle uygulamamdan ibarettir. Bu nedenle, bir şekli, şekli olan tözü veya uzantısını düşünmeden düşündüğümde, zihinsel bir soyutlama yaparım."
Descartes'a göre, her biri diğerinden ayrı olarak var olabildiklerinde, iki töz gerçekten farklıydı.
Böylece Descartes, Tanrı'nın insanlardan farklı olduğu ve bir insanın bedeni ve zihninin de birbirinden farklı olduğu sonucuna vardı. Beden (genişletilmiş bir şey) ve zihin (genişletilmemiş, maddi olmayan bir şey) arasındaki büyük farkların ikisini ontolojik olarak farklı kıldığını savundu. Descartes'ın bölünmezlik argümanına göre, zihin tamamen bölünemezdi: "zihni ya da yalnızca düşünen bir şey olduğum için kendimi düşündüğümde, içimdeki hiçbir parçayı ayırt edemiyorum; kendimi oldukça tek ve eksiksiz bir şey olarak anlıyorum."
Descartes'ın zamanında Aristotelesçi felsefe, evrenin doğası gereği amaçlı veya teleolojik olduğunu savundu.
Olup biten her şey, yıldızların hareketi veya bir ağaçın büyümesi olsun, güya doğada kendi yolunu bulmuş belirli bir amaç, hedef veya sonla açıklanabildi. Aristoteles buna "nihai neden" adını verdi ve bu nihai nedenler, doğanın işleyiş biçimlerini açıklamak için vazgeçilmez oldu. Descartes'ın dualizm teorisi, geleneksel Aristotelesçi bilim ile yeni Kepler bilimi ve doğayı açıklama girişimlerinde ilahi bir gücün ve "nihai nedenler"in rolünü reddeden Galileo arasındaki ayrımı destekledi. Descartes'ın düalizmi, nihai nedeni fiziksel evrenden (ya da res extensa) zihin (ya da res cogitans) lehine çıkararak, ikincisi için felsefi mantığı sağladı. Bu nedenle Kartezyen düalizm modern fizik yolunu açarken, ruhun ölümsüzlüğüne ilişkin dini inançlara da kapıyı açık tuttu.
HAYVANLAR ÜZERİNE
Descartes, hayvanların akıl veya zekaya sahip olduğunu reddetti. Hayvanların duyulardan veya algılardan yoksun olmadığını, ancak bunların mekanik olarak açıklanabileceğini savundu. İnsanların bir ruhu veya aklı vardı ve acı ile kaygı hissedebiliyorken, hayvanlar bir ruha sahip olmadıkları için acı veya kaygı hissedemezlerdi. Hayvanlar sıkıntı belirtileri gösteriyorsa, bu vücudu hasardan korumak içindi ama onların ıstırap için ihtiyaç duydukları doğuştan gelen durum yoktu.
Descartes'ın görüşleri evrensel olarak kabul edilmese de, Avrupa ve Kuzey Amerika'da öne çıkarak insanların hayvanlara dokunulmazlık sağlamasına izin verdi. Hayvanların insanlıktan tamamen ayrı olduğu ve sadece makinelerin hayvanlara kötü muamele için izin verildiği ve 19. yüzyılın ortalarına kadar hukukta ve toplumsal normlarda onaylandığı görüşü vardı. Charles Darwin'in yayınları sonunda hayvanlara Kartezyen bakış açısını sarstı. Darwin, insanlarla diğer türler arasındaki sürekliliğin, hayvanların acı çekecek insanlara benzer özelliklere sahip olabileceği olasılığını düşünmeye açtığını savundu.
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