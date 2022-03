René Descartes düşünce sistemini nasıl kurdu? İşte ayrıntılar...

DESCARTES DÜŞÜNDÜĞÜ TEK BİR İLK İLKEYE ULAŞTI

Bu, Metod Üzerine Söylem'deki Latince "cogito, ergo sum" ile ifade edildi.

Descartes, eğer şüphe ediliyorsa, "o zaman şüpheyi bir şey ya da biri yapıyor olmalı" diyerek şüphe duyduğu gerçek varlığını kanıtladı.

"İfadenin basit anlamı, eğer biri varoluşa şüpheyle bakıyorsa, bu onun kendi başına var olduğunun kanıtıdır."

Bu iki ilk ilke "düşünüyorum ve ben varım" daha sonra Descartes'ın açık ve seçik algısı tarafından doğrulandı. Meditasyonlar adlı eserde üçüncü Meditasyon'unda tasvir edildi. Descartes, bu iki ilkeyi açık ve seçik olarak algıladığı için onların şüphe edilemezliklerini sağladı.

