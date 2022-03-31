René Descartes düşünce sistemini nasıl kurdu? İşte ayrıntılar...

Metod Üzerine Söylem'de, kişinin hiç şüphesiz doğru olarak bilebileceği bir dizi temel ilkeye ulaşmaya çalıştı. Bunu başarmak için, bazen metodolojik şüphecilik veya Kartezyen şüphe olarak da adlandırılan hiperbolik/metafizik şüphe adı verilen bir yöntem kullandı. Bunun için şüphelenilebilecek herhangi bir fikri reddetti ve sonra onları elde etmek için yeniden gerçek bilgi için sağlam bir temel kurdu.

Descartes, İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar'da yaptığı gibi fikirlerini sıfırdan inşa etti. Bunu mimariyle ilişkilendirdi. Yeni bir bina veya yapı oluşturmak için önce üst toprak alındı. Descartes, şüphesini toprak ve yeni bilgiyi binalar olarak adlandırdı. Descartes'a göre, Aristoteles'in temelciliği eksikti ve şüphe yöntemi temelciliği güçlendirdi.