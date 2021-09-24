Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 19:12
<p>Süper Lig'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor.&nbsp;</p>

Süper Lig'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 

<p>TRT Spor'da yorumculuk yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı.&nbsp;</p>

TRT Spor'da yorumculuk yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı. 

<p>Dilmen'in açıklamaları şöyle:&nbsp;</p>

Dilmen'in açıklamaları şöyle: 

<p>"Şampiyonluk yarışında en güçlü kadroya sahip takım Beşiktaş, ikinci güçlü kadroya sahip takım Fenerbahçe. İkinci olarak da tam net diyemiyorum, benim düşündüğüm şablonda oynamıyorlar."</p>

"Şampiyonluk yarışında en güçlü kadroya sahip takım Beşiktaş, ikinci güçlü kadroya sahip takım Fenerbahçe. İkinci olarak da tam net diyemiyorum, benim düşündüğüm şablonda oynamıyorlar."

<p>"Ben yorumcuyum, hocaya yorumum yanlış gelebilir. Trabzonspor'un da kadrosu iyi. Galatasaray'dan herkes ümidi kesiyor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor zirveye yerleşirse, işleri zor olur. Sonra hangisini yakalayacak?"</p>

"Ben yorumcuyum, hocaya yorumum yanlış gelebilir. Trabzonspor'un da kadrosu iyi. Galatasaray'dan herkes ümidi kesiyor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor zirveye yerleşirse, işleri zor olur. Sonra hangisini yakalayacak?"

<p>"Beşiktaş şampiyonlukta net favori diyordum ama sakatlıklar gardımı düşürdü. Fenerbahçe'nin sistemsel sıkıntıları var. Galatasaray'da ise Fatih Terim'in 1 Ocak demecini sıkıntı olarak görüyorum. Bu tehlikeli bir mesaj."</p>

"Beşiktaş şampiyonlukta net favori diyordum ama sakatlıklar gardımı düşürdü. Fenerbahçe'nin sistemsel sıkıntıları var. Galatasaray'da ise Fatih Terim'in 1 Ocak demecini sıkıntı olarak görüyorum. Bu tehlikeli bir mesaj."

<p>"Fenerbahçe'de sistemsel arızalara rağmen puanı iyi. Trabzonspor sistemsel oynuyor, kadrosunda stoper ve sağ bek sorunu var ama değerli hücum organizasyonları var. 10 kişiyle bile pozisyona giriyorlar."</p>

"Fenerbahçe'de sistemsel arızalara rağmen puanı iyi. Trabzonspor sistemsel oynuyor, kadrosunda stoper ve sağ bek sorunu var ama değerli hücum organizasyonları var. 10 kişiyle bile pozisyona giriyorlar."

<p>"Gözden çıkarılmış, Feghouli, Diagne ve Babel'in gitmelerini istediler. Bunu sayın başkan Burak Bey söylemişti. Ligin daha ilk yarısında 13 hafta var. 1 Ocak sözlerini yönetimle aranızda yapabilirsiniz ama oyuncular 'Demek biz gideceğiz' diyor. Bu oyunculara ihtiyacınız olacak."</p>

"Gözden çıkarılmış, Feghouli, Diagne ve Babel'in gitmelerini istediler. Bunu sayın başkan Burak Bey söylemişti. Ligin daha ilk yarısında 13 hafta var. 1 Ocak sözlerini yönetimle aranızda yapabilirsiniz ama oyuncular 'Demek biz gideceğiz' diyor. Bu oyunculara ihtiyacınız olacak."

<p>"Hocanın demeci yanlış değil ama sabır gerektiğini ben de daha önce söyledim. Galatasaray'da 2-2'lik beraberliklerden sonra arıza oldu. Son iki maçtan sonra da demeçlerde sıkıntı var."</p>

"Hocanın demeci yanlış değil ama sabır gerektiğini ben de daha önce söyledim. Galatasaray'da 2-2'lik beraberliklerden sonra arıza oldu. Son iki maçtan sonra da demeçlerde sıkıntı var."

<p>"Fenerbahçe'nin yeterli performansa ulaşacağını düşünmüyorum. Vitor Pereira'nın istediklerini bu takım yapamaz. Yapmak istediklerini yapacak takım yok! Bu takım hücum pres yapamaz. Bu oyunculardan yaratıcılık bekleyeceksin."</p>

"Fenerbahçe'nin yeterli performansa ulaşacağını düşünmüyorum. Vitor Pereira'nın istediklerini bu takım yapamaz. Yapmak istediklerini yapacak takım yok! Bu takım hücum pres yapamaz. Bu oyunculardan yaratıcılık bekleyeceksin."

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