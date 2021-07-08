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‘YILIN KADINI SEÇİLDİ’

Yönetmeni Orhan Tekelioğlu, "Belgesel 90 yaşına merdiven dayamış Kayacı’nın, 1980'li yılların yanında kalan sara hastası yeğeni Ali Haydar Kayacı’nın, ateşe düşerek ölümünden sorumlu tutulmasıyla başlayan dışlanmışlık ve yalnızlık öyküsünü anlatmaktadır. Yıllarca 2000 metre yükseklikte bir ortamda yaşayan Kayacı bulunduğu yeri tamamen orman alanına çevirdi. Bundan dolayı da yılın kadını seçildi. Böyle ilginç bir hikayesi olan Fatma Kayacı'yla ilgili yaptığımız belgesel İtalya’da bir dağ belgeselleri film festivali olan NuoviMondi Festivali’nde ödüle layık görülmesi bizi çok mutlu etti” dedi.