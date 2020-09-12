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Sanatçılar, İstanbul Valiliği'nin 14 Eylül'den itibaren konser, festival ve etkinliklerini yasaklaması kararına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Pandemi sürecinde zor günlerden geçtiklerini belirten birçok sanatçı, AVM, miting alanları, restoran, kafe gibi birçok alanın insanlarla dolu olmasına rağmen, sanat etkinliklerine yapılan bu yasaklamalara tutarsızlık vurgusu yaparak isyan etti.
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