<p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">Adana'da sarmaşıklarla kaplı 10 katlı apartman, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Doğal görüntüsünün yanı sıra yüksek teknolojiyle de donatılan apartmanda daire fiyatları 1 milyon TL'yi aştı.<o:p></o:p></p><br></p>
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Adana'da sarmaşıklarla kaplı 10 katlı apartman, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Doğal görüntüsünün yanı sıra yüksek teknolojiyle de donatılan apartmanda daire fiyatları 1 milyon TL'yi aştı.


<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">&nbsp;2014 yılında yapımı tamamlanan 10 katlı, 22 daireli Clubbahçe Apartmanı, kentin beton görüntüsüne karşın etrafını kaplayan sarmaşıklarla dikkat çekiyor.&nbsp;</span><br></p>
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 2014 yılında yapımı tamamlanan 10 katlı, 22 daireli Clubbahçe Apartmanı, kentin beton görüntüsüne karşın etrafını kaplayan sarmaşıklarla dikkat çekiyor. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Damında terası, jakuzisi ve yüzme havuzunun da bulunduğu binada, 260 metrekare daire fiyatları 1 milyon TL'yi aşıyor.&nbsp;</span><br></p>
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Damında terası, jakuzisi ve yüzme havuzunun da bulunduğu binada, 260 metrekare daire fiyatları 1 milyon TL'yi aşıyor. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Binanın yeşil görünümü ilk başta vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, sarmaşıkların binayı sarmasıyla birlikte 10 katlı apartmanın beton binaların arasında huzur verici bir yapı haline geldiği belirtiliyor.&nbsp;</span><br></p>
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Binanın yeşil görünümü ilk başta vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, sarmaşıkların binayı sarmasıyla birlikte 10 katlı apartmanın beton binaların arasında huzur verici bir yapı haline geldiği belirtiliyor. 

<p><p class="MsoNormal">Özel bir yöntemle binanın tüm dış cephesinin sarmaşıklarla kaplandığı apartmanda daireler yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.<o:p></o:p></p><br></p>
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Özel bir yöntemle binanın tüm dış cephesinin sarmaşıklarla kaplandığı apartmanda daireler yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.


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