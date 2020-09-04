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Kandiller, tiyatro maskları, Roma eyalet sikkeleri ve o döneme ait bir çok eser elde edildiğini ve bu eserlerin Gümüşhane Müzesine götürüldüğünü ifade eden Yıldırım, çok önemli bir lejyon kalesi olan Satala gibi Anadolu’da 3 örnek daha olduğunu fakat bazılarının baraj altında bazılarının yerleşim yerlerinin altında kaldığını belirterek, “Türkiye’de şuan bir lejyon ana karargahı olarak sadece ve sadece Satala bulunmakta. Buradaki kazılar bizim için önemli bir keşif. İlk çalışmalar olduğu için bizde Anadolu’da daha önce hiç karşılaşmadığımız türde, hiç görmediğimiz bir mimari doku ve yapıyla karşılaşıyoruz. Anadolu’da antik kentler var ama ilk defa bir lejyon kalesi, bir kastrum kazılıyor. Anadolu’da sadece tek örnek olarak Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırını koruyan lejyonlardan sadece 1 tanesi olan Satala günümüze ulaşıyor” diye konuştu.