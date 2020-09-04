Erken tunç çağına ait el yapımı seramikler ve Helenistik
dönemin bulgularının yer aldığı kazı alanının 6 metre derinliğinde ise geç Roma
İmparatorluk Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen askeri bir zırh bulundu.
Bulunan zırhın ardından çalışmaların yoğunlaştırıldığı kazı alanında çok sayıda
tarihi eserin gün yüzüne çıkarılması bekleniyor.
Toprağın 40 santimetre altından itibaren 2 bin yıllık devasa
duvarların ortaya çıktığı kazı alanında bulunan çok sayıda ok ucu, tiyatro
maskı, kandil, Roma eyalet sikkesi, 15.lejyon damgalı tuğla, mızrak, miğfer
parçalarından oluşan tarihi eserler Gümüşhane Müzesine gönderildi, bazı eserler
restorasyon ve konservasyon işlemine tabi tutuldu.
Satala Antik Kentinde yapılan çalışmalar sonucu başka bir
örneği olmayan demir zırh, tiyatro maskı ve benzer çok değişik tarihi eserlerin
gün yüzüne, insanlığın ortak kullanımına çıkarılmasının sevincini yaşadıklarını
belirten Vali Taşbilek, “Burası Doğu Roma’nın lejyon kentlerinden, Anadolu’daki
4 lejyondan birisi. 3 Lejyon değişik vesilelerle insanlıkla buluşma noktasında
sıkıntı yaşayan, şehirler altında kalmışken Satala Antik Kentimizdeki lejyon
kenti ve tarihi kalelerimiz şuanda büyük bir çalışmayla bizim de Valilik, Özel
İdare olarak destek verdiğimiz çalışmayla insanlığın mirasına kaydediliyor.
İnsanların gelip göreceği bir ortam haline gelme noktasında büyük çalışmalar
yapılıyor. Hepsini kutluyorum” dedi.
Önümüzdeki yıl da kazı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla
Valilik ve İl Özel İdaresi olarak çok büyük katkılar sağlayacaklarının altını
çizen Vali Taşbilek, “Burası çok özel ve anlamlı bir yer. Bunun bütün
insanlığın kullanımına, hizmetine sunulması, dünyadaki herkesin gelip görmesi
gereken çok özellikli bir yer olması hasebiyle biz de arkadaşlarımıza her zaman
katkılarımızı sunmak istiyoruz” diye konuştu.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sağladığı
izinle kazı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bartın Üniversitesi akademisyenlerinden
Doç.Dr. Şahin Yıldırım, bu yıl Roma İmparatorluğu’nun 4 büyük lejyonundan
birisi olan 15.Leyjyonun ana kampı olan kastrumda çalışmalara ağırlık
verdiklerini, milattan sonra 5-6. yüzyıllar arasındaki bir döneme
tarihlendirilen devasa bir yapıyla karşılaştıklarını söyledi.
Bu çalışma sırasında daha önce çok karşılaşmadıkları bir
bulguyla karşılaştıklarını kaydeden Yıldırım, “Milattan sonra 5-6.yüzyıla
tarihlendirilen bir Doğu Roma askerinin zırhıydı. Bütün gövde bölümüyle oldukça
iyi korunmuş demirden bir zırh karşımıza çıktı. Arkeolojik literatürde
kontekste çok karşımıza çıkmıyor bu tip bulgular. Buranın önemli bir askeri
merkez olduğu doğrulayan bir gösterge olarak da nitelendirilebilir. Geçen yılki
çalışmalarımızda Roma İmparatorluk dönemi miğferinin kulak bölümü ortaya
çıkmıştı. Burada artık lejyonla, lejyonerlerle bağlantılı bulgularla da
karşılaşmaya başladık. 15.lejyon damgalı tuğlalar, ok uçları, mızraklar, miğfer
parçaları gibi buluntular bizim için oldukça önemli veriler olarak karşımıza
çıkıyor. Daha önce hiç karşımıza çıkmamış, Anadolu’daki kazılar sırasında erken
dönemlere tarihlendirilen daha önce çok karşımıza çıkmamış bir bulgu. Doğu
Roma’nın yetkili bir askerinin demirden bir zırhı çıktı” şeklinde konuştu.
Kandiller, tiyatro maskları, Roma eyalet sikkeleri ve o
döneme ait bir çok eser elde edildiğini ve bu eserlerin Gümüşhane Müzesine
götürüldüğünü ifade eden Yıldırım, çok önemli bir lejyon kalesi olan Satala
gibi Anadolu’da 3 örnek daha olduğunu fakat bazılarının baraj altında
bazılarının yerleşim yerlerinin altında kaldığını belirterek, “Türkiye’de şuan
bir lejyon ana karargahı olarak sadece ve sadece Satala bulunmakta. Buradaki
kazılar bizim için önemli bir keşif. İlk çalışmalar olduğu için bizde
Anadolu’da daha önce hiç karşılaşmadığımız türde, hiç görmediğimiz bir mimari
doku ve yapıyla karşılaşıyoruz. Anadolu’da antik kentler var ama ilk defa bir
lejyon kalesi, bir kastrum kazılıyor. Anadolu’da sadece tek örnek olarak Roma
İmparatorluğu’nun doğu sınırını koruyan lejyonlardan sadece 1 tanesi olan
Satala günümüze ulaşıyor” diye konuştu.
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