Savcı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilmesinin 7. yıldönümünde anılıyor

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2022 Perşembe, 13:03
<p>Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmişti.<br></p>

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmişti.

<p>Mehmet Selim Kiraz, vefatının 7. yılında anılıyor.&nbsp;</p>

Mehmet Selim Kiraz, vefatının 7. yılında anılıyor. 

<p>Şehit edilmesinin yedinci yılında anılan Kiraz'ın İstanbul Adliyesi'ndeki anmasına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, baro başkanları, savcılar ve hakimler katıldı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Şehit edilmesinin yedinci yılında anılan Kiraz'ın İstanbul Adliyesi'ndeki anmasına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, baro başkanları, savcılar ve hakimler katıldı.

<p>İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz birer konuşma yaptı. Baba Kiraz,&nbsp;<em>“Bir Mehmet Selim gider, bin Mehmet Selim gelir. Burada hedef alınan devletti”</em>&nbsp;dedi.<br data-mce-bogus="1"></p>

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz birer konuşma yaptı. Baba Kiraz, “Bir Mehmet Selim gider, bin Mehmet Selim gelir. Burada hedef alınan devletti” dedi.

<p><strong>TERÖR ÖRGÜTLERİ, EMPERYALİST GÜÇLERİN MAŞALARIDIR</strong></p><p><strong>Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:</strong></p><p><em>“Şehitler ölmez onlar diridirler. Biz bilmeyiz ama rabbim onları ayrı bir şekilde nimetlendirir. İnancımız bu. Şehitler ölmez ama teröristler, terör örgütleri, onları besleyenler yok olmaya mahkumdurlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti uzun zamandır nice terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Neredeyse alfabede terör örgütlerinin isimlerini sayacak harf kalmadı.</em></p>

TERÖR ÖRGÜTLERİ, EMPERYALİST GÜÇLERİN MAŞALARIDIR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Şehitler ölmez onlar diridirler. Biz bilmeyiz ama rabbim onları ayrı bir şekilde nimetlendirir. İnancımız bu. Şehitler ölmez ama teröristler, terör örgütleri, onları besleyenler yok olmaya mahkumdurlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti uzun zamandır nice terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Neredeyse alfabede terör örgütlerinin isimlerini sayacak harf kalmadı.

<p><em>Bilimum terör örgütleri diyorum ama şunu hepimiz görüyoruz ki, bu terör örgütlerinin tamamı birer maşadır. Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik siyasi ve başkaca hesapları olan emperyalist güçlerin maşalarıdır. Onların talimatıyla eylem yaparlar, harekete geçerler. Bugün PKK, FETÖ, DHKP-C ve diğer terör örgütlerinin ağababalarını siz de çok iyi biliyorsunuz, biz de çok iyi biliyoruz.</em><em><br data-mce-bogus="1"></em></p>

Bilimum terör örgütleri diyorum ama şunu hepimiz görüyoruz ki, bu terör örgütlerinin tamamı birer maşadır. Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik siyasi ve başkaca hesapları olan emperyalist güçlerin maşalarıdır. Onların talimatıyla eylem yaparlar, harekete geçerler. Bugün PKK, FETÖ, DHKP-C ve diğer terör örgütlerinin ağababalarını siz de çok iyi biliyorsunuz, biz de çok iyi biliyoruz.

<p><strong>ADALETE SIKILMIŞ KURŞUNLARDIR</strong></p><p><em>Türkiye Cumhuriyeti devleti terör bitene kadar, terör örgütleri yok edilene kadar, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle etkin kararlı ve sürekli mücadelesini sürdürecektir. Kimsenin bundan şüphesi olmasın.</em></p>

ADALETE SIKILMIŞ KURŞUNLARDIR

Türkiye Cumhuriyeti devleti terör bitene kadar, terör örgütleri yok edilene kadar, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle etkin kararlı ve sürekli mücadelesini sürdürecektir. Kimsenin bundan şüphesi olmasın.

<p><em>Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz, yargıyı temsil ediyor. Adaleti ayakta tutan, adaleti tesis eden, milleti hak arama mücadelesinde onları hakka kavuşturan yüce bir görevi ifa ediyor. O yüzden teröristlerin Mehmet Selim Kiraz kardeşimize sıktığı kurşunlar sadece bir kahraman vatan evladını şehit eden kurşunlar değildir. Aynı zamanda adalete sıkılmış kurşunlardır. Hukuk devletine sıkılmış kurşunlardır.”</em><em><br data-mce-bogus="1"></em></p>

Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz, yargıyı temsil ediyor. Adaleti ayakta tutan, adaleti tesis eden, milleti hak arama mücadelesinde onları hakka kavuşturan yüce bir görevi ifa ediyor. O yüzden teröristlerin Mehmet Selim Kiraz kardeşimize sıktığı kurşunlar sadece bir kahraman vatan evladını şehit eden kurşunlar değildir. Aynı zamanda adalete sıkılmış kurşunlardır. Hukuk devletine sıkılmış kurşunlardır.”

<p><strong>NE OLMUŞTU?</strong></p><p><em></em></p><p>31 Mart 2015 günü, İstanbul’un Şişli ilçesindeki İstanbul Adalet Sarayı içerisinde gerçekleşen silahlı saldırı ile Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz, DHKP-C örgüt üyeleri tarafından rehin alındı. Olayın ardından bina boşaltıldı ve polis tarafından güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık dokuz saat süren olayda, savcı Kiraz DHKP-C militanlarınca öldürüldü. Ayrıca iki saldırgan da ölü olarak ele geçirildi.</p>

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2015 günü, İstanbul’un Şişli ilçesindeki İstanbul Adalet Sarayı içerisinde gerçekleşen silahlı saldırı ile Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz, DHKP-C örgüt üyeleri tarafından rehin alındı. Olayın ardından bina boşaltıldı ve polis tarafından güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık dokuz saat süren olayda, savcı Kiraz DHKP-C militanlarınca öldürüldü. Ayrıca iki saldırgan da ölü olarak ele geçirildi.

Mehmet Selim Kiraz

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