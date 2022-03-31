Savcı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilmesinin 7. yıldönümünde anılıyor

Bilimum terör örgütleri diyorum ama şunu hepimiz görüyoruz ki, bu terör örgütlerinin tamamı birer maşadır. Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik siyasi ve başkaca hesapları olan emperyalist güçlerin maşalarıdır. Onların talimatıyla eylem yaparlar, harekete geçerler. Bugün PKK, FETÖ, DHKP-C ve diğer terör örgütlerinin ağababalarını siz de çok iyi biliyorsunuz, biz de çok iyi biliyoruz.

