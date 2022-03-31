Savcı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilmesinin 7. yıldönümünde anılıyor
TERÖR ÖRGÜTLERİ, EMPERYALİST GÜÇLERİN MAŞALARIDIR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Şehitler ölmez onlar diridirler. Biz bilmeyiz ama rabbim onları ayrı bir şekilde nimetlendirir. İnancımız bu. Şehitler ölmez ama teröristler, terör örgütleri, onları besleyenler yok olmaya mahkumdurlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti uzun zamandır nice terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Neredeyse alfabede terör örgütlerinin isimlerini sayacak harf kalmadı.
Bilimum terör örgütleri diyorum ama şunu hepimiz görüyoruz ki, bu terör örgütlerinin tamamı birer maşadır. Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik siyasi ve başkaca hesapları olan emperyalist güçlerin maşalarıdır. Onların talimatıyla eylem yaparlar, harekete geçerler. Bugün PKK, FETÖ, DHKP-C ve diğer terör örgütlerinin ağababalarını siz de çok iyi biliyorsunuz, biz de çok iyi biliyoruz.
Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz, yargıyı temsil ediyor. Adaleti ayakta tutan, adaleti tesis eden, milleti hak arama mücadelesinde onları hakka kavuşturan yüce bir görevi ifa ediyor. O yüzden teröristlerin Mehmet Selim Kiraz kardeşimize sıktığı kurşunlar sadece bir kahraman vatan evladını şehit eden kurşunlar değildir. Aynı zamanda adalete sıkılmış kurşunlardır. Hukuk devletine sıkılmış kurşunlardır.”
NE OLMUŞTU?
31 Mart 2015 günü, İstanbul’un Şişli ilçesindeki İstanbul Adalet Sarayı içerisinde gerçekleşen silahlı saldırı ile Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz, DHKP-C örgüt üyeleri tarafından rehin alındı. Olayın ardından bina boşaltıldı ve polis tarafından güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık dokuz saat süren olayda, savcı Kiraz DHKP-C militanlarınca öldürüldü. Ayrıca iki saldırgan da ölü olarak ele geçirildi.
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