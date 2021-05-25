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"BİZ DE ONA İYİLİK YAPTIK"

"Soylu'nun bize iyiliği var tamam ama biz de ona iyilik yaptık. Ona inandık." diyen Peker, "Damat konusunda biz ona inandık. Biz bu adama güvendik Nisan'da döneceğiz" ifadelerini kullandı.