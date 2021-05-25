<p>Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 7. videosunda Kutlu Adalı cinayeti, uyuşturucu ticareti ve hükümetle bağlantılara dair iddialar yer alıyor.</p>
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 7. videosunda Kutlu Adalı cinayeti, uyuşturucu ticareti ve hükümetle bağlantılara dair iddialar yer alıyor.

<p><strong>GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAYI YAYIMLADI</strong></p><p>YouTube kanalı üzerinden yeni bir video yayımlayan Sedat Peker, Reşat Hacıfazlıoğlu’yla yaptığı konuşmayı paylaştı.&nbsp;<br></p>
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GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAYI YAYIMLADI

YouTube kanalı üzerinden yeni bir video yayımlayan Sedat Peker, Reşat Hacıfazlıoğlu’yla yaptığı konuşmayı paylaştı. 

<p><strong>"BİZ DE ONA İYİLİK YAPTIK"</strong></p><p>"Soylu'nun bize iyiliği var tamam ama biz de ona iyilik yaptık. Ona inandık." diyen Peker, "Damat konusunda biz ona inandık. Biz bu adama güvendik Nisan'da döneceğiz" ifadelerini kullandı.</p>
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"BİZ DE ONA İYİLİK YAPTIK"

"Soylu'nun bize iyiliği var tamam ama biz de ona iyilik yaptık. Ona inandık." diyen Peker, "Damat konusunda biz ona inandık. Biz bu adama güvendik Nisan'da döneceğiz" ifadelerini kullandı.

<p>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun düşmanlarını diskalifiye ettiğini söyleyen Sedat Peker; Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve kendisiyle olan ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.</p>
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun düşmanlarını diskalifiye ettiğini söyleyen Sedat Peker; Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve kendisiyle olan ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.

<p><strong>PEKER'İN TWİTTER PAYLAŞIMLARI ŞÖYLE:</strong></p><p>"süleyman soylunun Habertürk canlı yayınında tanırım, arkadaşım dediği Reşat Hacıfazlıoğlu’yla telefon görüşmem. Bir gram namusun varsa o koltukta oturma."</p>
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PEKER'İN TWİTTER PAYLAŞIMLARI ŞÖYLE:

"süleyman soylunun Habertürk canlı yayınında tanırım, arkadaşım dediği Reşat Hacıfazlıoğlu’yla telefon görüşmem. Bir gram namusun varsa o koltukta oturma."

<p>"süslü sülü, bir gram şerefin varsa Reşat Hacıfazlıoğlu’yla senin, babanın, koruma müdürünün ve yakın akrabalarının hepsinin hts kayıtlarını yayınla."</p>
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"süslü sülü, bir gram şerefin varsa Reşat Hacıfazlıoğlu’yla senin, babanın, koruma müdürünün ve yakın akrabalarının hepsinin hts kayıtlarını yayınla."

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