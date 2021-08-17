<p>Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Son zamanlarda birçok konuda enteresan olaylar oluyor" sözleriyle "AKP ve FETÖ'nün mahrem görüşme yaptığını" iddia etti.</p>
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Son zamanlarda birçok konuda enteresan olaylar oluyor" sözleriyle "AKP ve FETÖ'nün mahrem görüşme yaptığını" iddia etti.

<p>"Cevheri Güven son 2,5 aydır Mücahit Aslan tarafından yürütülen fetö AK Parti arasındaki mahrem görüşmelerle ilgili bir video yapabilirse bizleri de aydınlatmış olur" diyen Peker, "AK Parti’nin kara kutusu olarak bilinen Ankara milletvekili Mücahit Aslan’ın üzerinden gizli olarak yürütülen görüşmelerin neticesi olarak bu sonucu kabul edebilir miyiz?" sorusunu yöneltti.&nbsp;</p>
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"Cevheri Güven son 2,5 aydır Mücahit Aslan tarafından yürütülen fetö AK Parti arasındaki mahrem görüşmelerle ilgili bir video yapabilirse bizleri de aydınlatmış olur" diyen Peker, "AK Parti’nin kara kutusu olarak bilinen Ankara milletvekili Mücahit Aslan’ın üzerinden gizli olarak yürütülen görüşmelerin neticesi olarak bu sonucu kabul edebilir miyiz?" sorusunu yöneltti. 

<p>"Pelikancıların dillendirdiği Sayın Hulusi Akar ve Sayın Hakan Fidan söylemleriyle FETÖ'cü olarak bilinen kalemlerin söylemlerinin bu iki isim üzerinde hemen hemen aynı olması sadece benim değil, herhalde bu konulara akıl yoran herkesin dikkatini çekmiştir" diye yazan Peker'in iddiaları şöyle:</p><p><em><strong>Peker'in Twitter'dan flood olarak yaptığı açıklamalar yazıldığı şekilde alınmıştır.</strong></em></p>
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"Pelikancıların dillendirdiği Sayın Hulusi Akar ve Sayın Hakan Fidan söylemleriyle FETÖ'cü olarak bilinen kalemlerin söylemlerinin bu iki isim üzerinde hemen hemen aynı olması sadece benim değil, herhalde bu konulara akıl yoran herkesin dikkatini çekmiştir" diye yazan Peker'in iddiaları şöyle:

Peker'in Twitter'dan flood olarak yaptığı açıklamalar yazıldığı şekilde alınmıştır.

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