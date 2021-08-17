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"Pelikancıların dillendirdiği Sayın Hulusi Akar ve Sayın Hakan Fidan söylemleriyle FETÖ'cü olarak bilinen kalemlerin söylemlerinin bu iki isim üzerinde hemen hemen aynı olması sadece benim değil, herhalde bu konulara akıl yoran herkesin dikkatini çekmiştir" diye yazan Peker'in iddiaları şöyle:

Peker'in Twitter'dan flood olarak yaptığı açıklamalar yazıldığı şekilde alınmıştır.