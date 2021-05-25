2

Peker'in 7. videosunda dikkat çeken bölümlerden biri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Reşat ismindeki akrabasına baskı yapıldığı iddiası olmuştu. Sedat Peker, daha önce de "akrabam" dediği Reşat Akif Fazlıoğlu üzerinden Soylu ile irtibatı olduğunu öne sürmüştü. Geçtiğimiz pazar günü yayınlanan videoda ise bu kişiye aleyhinde açıklama yapması için baskı yapıldığını dile getiren Peker, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seni öyle küçük edeceğim ki kibrit kutusuna sığacaksın, cezaevi kesin ilerleyen zamanlarda ama kibrit kutusuna sığacaksın. Bizim akrabaya baskı yapıyorsun açıklama yapsın diye. Akraba makraba ayırmadım herkes kayıt altında. Reşat Baba, severim sayarım. Allah’a yemin olsun bir şeyler mırmır ediyor muşsun, paran çok, işin iyi, sakın böyle bir hataya düşme."