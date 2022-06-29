Seferihisar’ı lavanta ve ekinezya kokusu sardı
Seferihisar Belediyesi lavanta ve ekinezya hasadını, 3 Temmuz Pazar günü Turgut ve Düzce köylerinde şenliklerle kutlayacak. Lavanta ve ekinezya hasadı yapılarak başlanacak hasat şenliği, stantlar, konser, bando dinletisi, lavanta şerbeti ikramı ve lavanta yağı çıkartma etkinlikleri ile devam edecek.
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