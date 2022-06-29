Seferihisar’ı lavanta ve ekinezya kokusu sardı

Şimdiden 30 dönüm arazide üretim devam ediyor. Seferihisar için tarım hayat damarlarından biridir. Bu sebeple hem mandalina, zeytin gibi eski ürünlerin hem de lavanta, ekinezya gibi yeni ürünlerin en etkili yöntemlerle üretilmesi bizim için çok önemli.