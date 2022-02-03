Sevgililer gününü özel geçirmek isteyenlere İstanbul'a yakın rotalar
1- SAPANCA GÖLÜ / SAKARYA
İstanbulla arası 138 km olan Sapanca'ya araçla yaklaşık 1 saat 40 dakikada ulaşım sağlanıyor. Sapanca gölü çevresinde konumlanan oteller ve hostellerde konaklama sağlayarak güzel bir manzara günaydın diyebilirsiniz. Hatta güzel hava şartlarına denk gelirseniz göl kenarında kahvaltı da yapabilirsiniz. Göl çevresindeki restorantları tercih etmek istemezseniz Sapanca'ya girdiğinizde yolun solunda kalan dağ yoluna saparak oradaki tesisleri de deneyebilirsiniz. Hatta bütçenize göre gün içinde Kartepe'ye çıkarak kayak da yapabilirsiniz.
2 - KARTEPE / KOCAELİ
Kocaeli'nin bir ilçesi olan Kartepe adını ev sahipliği yaptığı kayak merkezi ile duyurmuştur. İstanbul'a 110 km. mesafedeki Kartepe'ye arabayla 2 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşabilirsiniz. Kartepe özellikle kış turizminde önemli bir yere sahiptir. Sadece İstanbul'dan değil Yalova ve Sakarya'dan da hem kışın hem de yazın birçok kişi gelmektedir. Kar sezonu başladığında kayak ve snowboard yapan sporcular, bahar ve yaz aylarında doğa yürüyüşleri yapabilir, ata binebilir, kuş gözlemciliği ve çadır kampı yapabilir.
3 - BOLU
İstanbula 264 km uzaklıkta olan Bolu merkezine 3 saatlik bir araç yolculuğu ile ulaşabilirsiniz. Dört mevsim ziyaret edilecek noktalardan biri olan Bolu kışın soğuğuyla sizi biraz üşütebilir fakat güzel bir ateş kenarında muhtemelen karla kaplı olacak Bolu manzarasını seyredebilirsiniz. Biraz daha kültürel gezi isteyen kişilere uygun olacağını düşündüğümüz Bolu'da, bölgenin arkeolojik eserlerinin sergilendiği Bolu Müzesi'ni ve Yıldırım Bayezit Camii'ni gezebilirsiniz. Bu yerlerin yanı sıra Bolu'nun Pamukkale'si Akkaya Travertenler'i, tarihi Seben Kaya Evleri, Gölcük'ü, Yedigöller'i, Abant'ı, Göynük'ü, Mengen'i, Sülüklü Göl'ü, Kartalkaya Kayak Merkezi, Mudurnu'su da görülmeye değer güzel noktalar arasında yer alıyor.
4- ARMUTLU / YALOVA
Yalova'nın hem yaz aylarında hem kış aylarında öne çıkan yeri Armutlu, İstanbul'a 145 km uzaklıkta. Bu yolu yaklaşık 2 saat 30 dakikalık bir araba yolculuğuyla ya da Yenikapı ve Kadıköy İDO iskelelerinden kalkan ve feribotlarla 2 saat süren bir yolculuk sonucunda buraya ulaşabilirsiniz. Kış aylarında kaplıca ve termal tesisleriyle öne çıkan Armutlu tam bir şifa merkezi. Huzurlu ve rahatlatıcı bir sevgililer günü tercih ederseniz Armutlu'ya gidebilirsiniz.
5 - EDİRNE
İstanbul’dan yaklaşık 230 km uzaklıkta olan Edirne’ye otomobille 2, 2 buçuk saatte ulaşmak mümkün. Üstelik yazın çok kalabalık olan Edirne’de kışın soğuk havalarda daha rahat rahat gezer ciğercilerde kuyruk beklemezsiniz. Tarihi gezi yapmak isteyen çiftlerin tercihlerinden olabilecek ve Osmanlı’nın başkentleri arasında yer alan Edirne, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye başta olmak üzere birçok önemli tarihi esere sahip. Eski Camii, Üç Şerefeli Camii, Rüstempaşa Kervansarayı, Edirne Sokullu Hamamı, II Beyazıt Külliyesi, Muradiye Camii Edirne’nin görülmesi gereken başlıca yapıları arasında yer alıyor.
6 - ESKİŞEHİR
Eskişehir İstanbul’dan araç ile yaklaşık 4 buçuk 5 hatta bazı durumlarda 6 saat bile sürüyor. Ancak Pendik'ten hızlı trenle 2 buçuk saatte Eskişehir’e gitmek mümkün. Genç ruhuyla Eskişehir daha eğlenceli vakit geçirmek, gece hayatına katılmak için çiftlerin tercih edeceği rotalardan birisi olabilir. Bunun yanı sıra Odunpazarı, Kent Park, Modern Cam Müzesi, Atlı Han, Kurşunlu Külliyesi, Porsuk Çayı Eskişehir’de gezilecek yerler denildiğinde ilk akla gelen yerler. Meşhur çiğ böreği de yemeden dönmemekte fayda var.
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