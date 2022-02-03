Sevgililer gününü özel geçirmek isteyenlere İstanbul'a yakın rotalar

2 - KARTEPE / KOCAELİ

Kocaeli'nin bir ilçesi olan Kartepe adını ev sahipliği yaptığı kayak merkezi ile duyurmuştur. İstanbul'a 110 km. mesafedeki Kartepe'ye arabayla 2 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşabilirsiniz. Kartepe özellikle kış turizminde önemli bir yere sahiptir. Sadece İstanbul'dan değil Yalova ve Sakarya'dan da hem kışın hem de yazın birçok kişi gelmektedir. Kar sezonu başladığında kayak ve snowboard yapan sporcular, bahar ve yaz aylarında doğa yürüyüşleri yapabilir, ata binebilir, kuş gözlemciliği ve çadır kampı yapabilir.