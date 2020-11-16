<p>Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada destek mesajları yağdı.</p><p>Yurttaşlar Kanal İstanbul projesi güzergahında arazi aldığı ortaya çıkan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani’nin annesi Şeyha Moza'yı hatırlatarak, "Katar Emirinin annesinin değil, İmamoğlu'nun yanındayız" dedi.</p>
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Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada destek mesajları yağdı.

Yurttaşlar Kanal İstanbul projesi güzergahında arazi aldığı ortaya çıkan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani’nin annesi Şeyha Moza'yı hatırlatarak, "Katar Emirinin annesinin değil, İmamoğlu'nun yanındayız" dedi.

<p>İBB Başkanının kendilerini temsil ettiğini ve projeye karşı olduklarını belirten sosyal medya kullanıcıları "İmamoğlu Benim" ifadesini kullandılar. #İmamogluBenim etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasında birinci sıraya oturdu.</p>
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İBB Başkanının kendilerini temsil ettiğini ve projeye karşı olduklarını belirten sosyal medya kullanıcıları "İmamoğlu Benim" ifadesini kullandılar. #İmamogluBenim etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasında birinci sıraya oturdu.

<p>İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesine karşı çıkması nedeniyle soruşturma açıldığı öğrenildi.&nbsp;<br></p>
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesine karşı çıkması nedeniyle soruşturma açıldığı öğrenildi. 

<p>Konuya ilişkin açıklamada bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa'nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı" iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir" dedi.</p>
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Konuya ilişkin açıklamada bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa'nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı" iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir" dedi.

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