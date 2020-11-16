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Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada destek mesajları yağdı.
Yurttaşlar Kanal İstanbul projesi güzergahında arazi aldığı ortaya çıkan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani’nin annesi Şeyha Moza'yı hatırlatarak, "Katar Emirinin annesinin değil, İmamoğlu'nun yanındayız" dedi.
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Konuya ilişkin açıklamada bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa'nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı" iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir" dedi.
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