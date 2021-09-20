Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' mu yapılıyor?

Telle çevrili arazide bulunan araçların sıfır olduğu iddia edildi. Söz konusu firmanın aksesuar departmanında satış sorumlusu olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Yıldız (34), "Bu araçlar stoklu ancak filoya ait. Kiralama departmanına ait, operasyonel kiralama için ayrılmış araçlar. Ben istesem bile bu araçları 2 yıl içinde parakende olarak müşteriye satamam. İstenirse araçların şase numaralarını da verebilirim. 600'e yakın araç var. Kiralayamadığımız için bu araçları arazide tutuyoruz. Kiralayabilsek bizim için daha iyi olacak" dedi. Alandaki araçları kanunen satamadıklarını söyleyen Yıldız, "Engelli araçlarını düşünün. Yasa gereği satın alan arkadaş 5 yıl satamıyor. Kiralamada da öyle. Bu araçlar 2 yıl satılamıyor. 2 yıl boyunca kiralamadığın araç, stok maliyeti oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

