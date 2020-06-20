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Silifke’de yıllardır hurma ağaçlarını evlendiren Kemal Ateş, “Hurma evlendirme bu mevsimde olur. Erkek hurmadan alınan dalaklar açılır. Dalak dediğimiz şey erkek hurmadan çıkan ve dişi hurmadan çıkan meyve veren daldır. Sonra dişi hurmanın açmış olan dalaklarına şekerli su yapılıp üzerine serpiştirilir. Erkek hurmanın tozlarının üzerine daha iyi yapışıp iyi evlenmesi için. Erkek hurmadan alınan dalaklar açılıp uzun bir değneğe bağlanır ve diğer ele ikinci bir değnek yardımı ile dalaklı değneğin üzerine vurarak tozlarının dişi hurma dalağının üzerine dökülmesi sağlanır. Tüm işlemler bitince erkek hurmanın dalağı dişi hurmanın dalları arasına bırakılır ve oradan hava yardımı ile döllenme devam etmesi sağlanır. Bu evlendirme işlemi yapılınca hurmaların meyveleri daha iri, daha dolgun ve daha lezzetli olur. Eylül, Ekim veya Kasım ayı gibi meyveleri olgunlaşır” dedi.