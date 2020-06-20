Her
yıl hurma ağaçlarının bu mevsimde döllenme işlemi gerçekleştirilirken, meyveler
Eylül, Ekim ve Kasım aylarında olgunlaşıyor. Halk dilinde evlendirme işlemi,
hurma ağaçlarının dişi ve erkeklerinden alınan meyve dalının dişi hurmanın
meyve dalına serpilmesi ile gerçekleştiriliyor. Dişi hurmanın açmış olan meyve
dallarına şekerli su sıkılarak, erkek hurmanın tozlarının üzerine daha iyi
yapışması sağlanıyor.
Erkek hurmadan alınan meyve dalları açılarak uzun bir
değneğe bağlanıp, diğer ikinci bir değnek yardımı ile çarpıştırılıp erkek
hurmanın tozlarının dişi hurma meyvesinin dalının üzerine dökülmesi sağlanıyor.
Tüm işlemler bitince erkek hurmanın meyve veren dalı dişi hurmanın dalları
arasına bırakılıp, hava yardımı ile döllenmenin devam etmesi sağlanıyor. Bu
evlendirme işlemi yapılınca hurmaların meyveleri daha iri, daha dolgun ve daha
lezzetli oluyor.
Silifke’de yıllardır hurma ağaçlarını evlendiren Kemal Ateş,
“Hurma evlendirme bu mevsimde olur. Erkek hurmadan alınan dalaklar açılır.
Dalak dediğimiz şey erkek hurmadan çıkan ve dişi hurmadan çıkan meyve veren
daldır. Sonra dişi hurmanın açmış olan dalaklarına şekerli su yapılıp üzerine
serpiştirilir. Erkek hurmanın tozlarının üzerine daha iyi yapışıp iyi evlenmesi
için. Erkek hurmadan alınan dalaklar açılıp uzun bir değneğe bağlanır ve diğer
ele ikinci bir değnek yardımı ile dalaklı değneğin üzerine vurarak tozlarının
dişi hurma dalağının üzerine dökülmesi sağlanır. Tüm işlemler bitince erkek
hurmanın dalağı dişi hurmanın dalları arasına bırakılır ve oradan hava yardımı
ile döllenme devam etmesi sağlanır. Bu evlendirme işlemi yapılınca hurmaların
meyveleri daha iri, daha dolgun ve daha lezzetli olur. Eylül, Ekim veya Kasım
ayı gibi meyveleri olgunlaşır” dedi.
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