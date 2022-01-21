Şişli'de taksici dehşeti

KADIN VE KOCASI TAKSİCİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananları anlatan Loubna Bendeddouche, "Taksim'e gitmek için taksiye bindik. Taksimetrede 20 yazıyordu, bende ödemek için 100 lira verdim. Para üstünü ver dedim, bana "hayır" dedi. Neden olduğunu sordum. 'Çünkü çok trafik vardı' dedi. Ben de 'Umurumda değil, para üstünü ver' dedim ama 'hayır' dedi. Kocam araçtan indi ama kocamı araca geri çekti ve dolaştırmaya başladı. Sürekli 'dur' dedik.

Sonra bizi buraya getirdi ve bana saldırdı. Saçıma asıldı, ceketime asıldı ve ceketimi yırttı. Ceketime bakın, ayakkabıma bakın. Tırnaklarıma bakın hepsi kırık. Bu doğru değil" dedi. Kıyafetlerini gösteren Loubna Bendeddouche'nin arbede sırasında kırılan tırnakları ise olay yerinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Fransız turistleri alarak karakola götürdü. İfadesi alınan turistler taksi sürücüsünden şikayetçi oldu. Polisin taksiciyi gözaltına aldığı öğrenildi.