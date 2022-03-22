Sivil havacılık uzmanı: ''Uçağı kurtarmaya çalışmış olabilirler''

ÇİN'DEN ACİL ÖNLEM

Ülkenin en büyük üç havayolundan biri olan China Eastern, önlem olarak seyir halindeki tüm Boeing 737-800'lerini yere indirdi ve uçaktakiler hakkında bilgi almak isteyenler için bir yardım hattı kurdu. Devlet televizyonu ise havayolu şirketine ait bütün Boeing 737-800’lerin uçuşunun durdurulduğunu duyurdu.

China Eastern tarafından yapılan açıklamada, havayollarının "yaşamını yitiren yolcular ve mürettebat üyeleri için derin üzüntülerini ve taziyeleri" iletildi.