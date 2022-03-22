Sivil havacılık uzmanı: ''Uçağı kurtarmaya çalışmış olabilirler''
Şanghay merkezli China Eastern Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi bir uçağın 9 mürettebat ve 123 yolcusu ile Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Wuzhou kenti yakınlarındaki dağlık alana düşmesi haftaya damgasını vurdu.
Acil durum ekipleri, çarpmanın etkisiyle büyük bir yangına sebep olan uçağın oluşturduğu enkaz bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor, ancak ekipler, kazadan kurtulan olduğuna dair bir iz bulamadığını söylüyor.
Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Tengxian ilçesinde, uçağın düştüğü yer görülüyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
ÇİN'DEN ACİL ÖNLEM
Ülkenin en büyük üç havayolundan biri olan China Eastern, önlem olarak seyir halindeki tüm Boeing 737-800'lerini yere indirdi ve uçaktakiler hakkında bilgi almak isteyenler için bir yardım hattı kurdu. Devlet televizyonu ise havayolu şirketine ait bütün Boeing 737-800’lerin uçuşunun durdurulduğunu duyurdu.
China Eastern tarafından yapılan açıklamada, havayollarının "yaşamını yitiren yolcular ve mürettebat üyeleri için derin üzüntülerini ve taziyeleri" iletildi.
'UÇAĞI KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ OLABİLİRLER'
İngiliz The Sun gazetesine konuşan sivil havacılık uzmanı Sally Gethin, pilotlardan birinin uçağı kurtarmaya çalıştığını tahmin ettiğini söyledi. Gethin, “İrtifa kaybı ile birlikte G-kuvvetinin mürettebatı bayılttığını ve pilotların bilincini yitirdiğini düşünüyorum. Fakat 10 ile 20 saniye arasında pilotlardan birinin ya da ikisinin birden kendine gelerek uçağı kurtarmaya çalıştığını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.
(Güney Çin'de bir Boeing 737 kazası mahallinden görüntüler. Fotoğraf: CGTNOfficial/Twitter)
Gethin, kazanın kesin nedeni hakkında "spekülasyon yapmak için çok erken" olduğunu ifade etse de, uçağın 29 bin fitlik seyir irtifasından hızlı inişinin jetin kuyruğundaki bir arızadan kaynaklanabileceğini söyledi.
"UÇAKLARIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ENDİŞELİLER"
Gethin'e göre, China Eastern Airlines'ın önlem olarak filodaki aynı tip tüm uçakları yere indirmesi, o uçağın güvenliği konusunda endişeli olduklarını gösteriyor.
Havacılık uzmanı ve güvenlik danışmanı olan John Cox ise Bloomberg'e demecinde olayın ne kadar garip olduğunu ve bir uçağın direkt olarak burun üstü düşmesinin zor bir ihtimal olduğunu söyledi.
(22 Mart'ta Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bir uçağın düştüğü yerde enkaz. Fotoğrafçı: Zhou Hua/Xinhua)
NE OLMUŞTU?
China Eastern Havayolları’na ait MU5735 sefer sayılı uçuş, Kunming şehrinden yerel saatle 13.11'de ayrıldı ve Guangzhou'ya 15.05'te varması planlandı. Uçak inişe başlayacağı sırada aniden 26 bin fit irtifa kaybetti ve 1 dakika 35 saniye içinde burun üstü yere çakıldı.
Uçağın, Wuzhou şehrinden çok uzak olmayan tepelik ormanlık bir alanda saatte tahmini 350 mil hızla yere çarpmadan önce, 10 saniyeliğine yaklaşık 9 bin fitte yeniden yükseldiği görülürken, sonrasında düşüş hızla devam etti.
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