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'HDP NASIL BİR İTTİFAKTA YER ALMALI?'

Ankette, ittifaklara dair de katılımcılara soru yöneltildi. Katılımcılara “Sizce HDP nasıl bir ittifakta yer almalı?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 35,9’u “Hiçbir ittifakta yer almamalı”, yüzde 32,8’i “Millet ittifakında yer almalı”, yüzde 16’sı “Deva Partisi ve CHP’nin içinde olduğu yeni bir ittifakta olmalı”, yüzde 15,3’ü “Cumhur ittifakında yer almalı” yanıtı verdi. HDP hiçbir ittifakta yer almamalı diyen seçmenin yüzde 80,4’ü önceki seçimde HDP’ye oy verdiğini açıklarken, CHP’ye oy vermiş önemli bir seçmen grubu da içinde HDP ile Deva Partisinin olduğu yeni bir ittifak önerdiği görüldü.