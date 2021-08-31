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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz son seçin anketi sonuçlarını açıkladı.

Avrasya Araştırma Şirketi Kemal Özkiraz’ın son açıkladığı seçim anketine göre AKP kemik seçmen olarak gördüğü yüzde 30’un da altında kaldı. Öte yandan ikinci turda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan olası rakiplerinin hepsine yenildi.