Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz son seçin anketi sonuçlarını açıkladı.
Avrasya Araştırma Şirketi Kemal Özkiraz’ın son açıkladığı seçim anketine göre AKP kemik seçmen olarak gördüğü yüzde 30’un da altında kaldı. Öte yandan ikinci turda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan olası rakiplerinin hepsine yenildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURDA HANGİ ADAYLARA OY VERİRSİNİZ?
Meral Akşener: Yüzde 54 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 54.2 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.8
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 59.5 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40.5
Mansur Yavaş: Yüzde 58.1 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.9
PARTİ VE PARTİ BAŞKANLARININ İSMİ SÖYLENMEDEN AÇIK UÇLU OLARAK "HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?" SORUSU SORULDUĞUNDA SEÇMENLERİN OY VERECEKLERİ PARTİLER (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA):
AKP: Yüzde 29.1
CHP: Yüzde 27.2
İYİ Parti: Yüzde 13.8
HDP: Yüzde 9.8
MHP: Yüzde 7.3
DEVA: Yüzde 4.7
Gelecek: Yüzde 2.2
Saadet: Yüzde 1.6
DP: Yüzde 1.1
TİP: Yüzde 1
Memleket: Yüzde 0.9
Diğer: Yüzde 1.3
PARTİ VE PARTİ BAŞKANLARININ İSMİ KİŞİLERE SÖYLENDİKTEN SONRA SEÇMENLERİN OY VERECEKLERİ PARTİLER (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA):
AKP: Yüzde 28.3
CHP: Yüzde 26.6
İYİ Parti: Yüzde 14.1
HDP: Yüzde 9.6
MHP: Yüzde 7.1
DEVA: Yüzde 5.8
Gelecek: Yüzde 2.7
Saadet: Yüzde 1.3
DP: Yüzde 1.1
TİP: Yüzde 1
Memleket: Yüzde 1.3
Diğer: Yüzde 1.1
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