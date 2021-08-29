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MetroPOLL Araştırma’nın son anket sonuçları yayımlandı.
MetroPOLL Araştırma'nın ağustos anketine göre "Genel olarak düşündüğünüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:
Evet, Onaylıyorum: Yüzde 38
Hayır, Onaylamıyorum: Yüzde 51,5
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 10,5
Anket sonucu, Erdoğan'ın görev onayının temmuz ayına göre yüzde 9 gerilediğini ortaya koydu. Erdoğan'ın görev onayı AKP'li seçmenler arasında temmuzda yüzde 81,3 iken, ağustosta yüzde 76,3'e geriledi.
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