Son dakika | Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı!

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2022 Cuma, 10:06
Son dakika | Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Yeşilköy’de sahibi olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarının emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı.

Son dakika | Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, sorguları devam eden cinayetin tetikçisi Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre alacak-verecek meselesi nedeniyle geçen aralıkta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti.

Bu görüşmede anlaşamayan Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin saldırıyı planladıkları belirlendi.

Son dakika | Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı!

'YARALAYIP YOLDA BIRAKACAKTIK'

Zanlıların Mahmutyazıcıoğlu’nu vurduktan sonra neden mekandan sürükleyerek sokağa çıkarmaya çalıştıkları yönündeki soruya, “Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı” şeklinde cevap verdikleri öğrenildi.

Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin haftaya salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Son dakika | Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarının ilk ifadeleri ortaya çıktı!

NE OLMUŞTU?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.

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