Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'e ilişkin yeni iddia

03 Şubat 2022 Perşembe, 08:04

Bakırköy Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da önceki gece yaşanan olayda Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.

"BU CANİ AYAĞINDAN VURULMUŞ"

Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu ve Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali, "Tanıdığımız çok kişi var, arayıp sorduk. Bu cani o gün ayağından vurulmuş. Neden vurulduğunu bilemiyoruz. Yaptığı paylaşımın ise Ece ile Şafak'ın nikah tarihiyle alakası yok, tamamen tesadüf..." ifadelerini kullandı.

SECCAD YEŞİL'İN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldüren infaz timinde olan Seccad Yeşil'in, sunucu Ece Erken ile eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evlendiği gün yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.