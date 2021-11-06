Son dakika... İstanbul'a sis çöktü: Göz gözü görmüyor; Meteoroloji uyardı

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2021 Cumartesi, 08:08
<p><strong>Son dakika</strong> gelişmesi... İstanbul sise teslim oldu. Şehrin pek çok noktasında hakim olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, trafikte aksaklıklar yaşandı. İşte kentteki son durum...<br></p>

Son dakika gelişmesi... İstanbul sise teslim oldu. Şehrin pek çok noktasında hakim olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, trafikte aksaklıklar yaşandı. İşte kentteki son durum...

<p>İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.<br></p>

İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.

<p>Yoğun sis nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.</p><p>D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy'de başlayan trafik yoğunluğunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ettiği görüldü.</p>

Yoğun sis nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy'de başlayan trafik yoğunluğunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ettiği görüldü.

<p>Anadolu Yakası D-100 ve TEM'de bazı noktalarda zaman trafik yoğunluğu oluştu.<br></p>

Anadolu Yakası D-100 ve TEM'de bazı noktalarda zaman trafik yoğunluğu oluştu.

<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 kent için <strong>'sarı kod'</strong>lu uyarıda bulundu.<br></p>

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 kent için 'sarı kod'lu uyarıda bulundu.

<p>Uyarıya göre, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da yoğun sis görülecek.</p>

Uyarıya göre, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da yoğun sis görülecek.


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