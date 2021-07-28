<p>Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.&nbsp;<br></p>
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Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. 

<p>Bölgede zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da yangın zarara yol açtı. Yangın bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da sıçradı. Bölge tamamen dumanla kaplandı.&nbsp;<br></p>
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Bölgede zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da yangın zarara yol açtı. Yangın bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da sıçradı. Bölge tamamen dumanla kaplandı. 

<p>Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere yoğun şekilde müdahale ediliyor.<br></p>
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Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere yoğun şekilde müdahale ediliyor.

<p>Sarılar Mahallesi'ndeki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Manavgat Kaymakamlığı Yeniköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi için Muhtar Abdullah Zeki Kavuklu'ya talimat verdi, 3 mahalle boşaltıldı.</p>
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Sarılar Mahallesi'ndeki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Manavgat Kaymakamlığı Yeniköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi için Muhtar Abdullah Zeki Kavuklu'ya talimat verdi, 3 mahalle boşaltıldı.

<p>Alevlerin Antalya-Alanya karayolundaki akaryakıt istasyonlarına kadar ilerlediği öğrenildi. Ekipler alevlerin akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için de mücadele ediyor.<br></p>
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Alevlerin Antalya-Alanya karayolundaki akaryakıt istasyonlarına kadar ilerlediği öğrenildi. Ekipler alevlerin akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için de mücadele ediyor.

<p>Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de Manavgat'taki orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere helikopterle bölgeye hareket etti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da karayoluyla Manavgat'a geçti<br></p>
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de Manavgat'taki orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere helikopterle bölgeye hareket etti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da karayoluyla Manavgat'a geçti

<p>CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Manavgat'ta çıkan yangın sonrası sosyal medya hesabından video paylaştı.</p><p>Özkan yaptığı paylaşımda, "Bir tarafımız sel diğer tarafımız yangın. Görüntüler korkunç. Geçmiş olsun Manavgat " ifadelerini kullandı.</p>
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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Manavgat'ta çıkan yangın sonrası sosyal medya hesabından video paylaştı.

Özkan yaptığı paylaşımda, "Bir tarafımız sel diğer tarafımız yangın. Görüntüler korkunç. Geçmiş olsun Manavgat " ifadelerini kullandı.

<p>Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına ilişkin CNN TÜRK yayınında "Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik" dedi.&nbsp;<br></p>
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Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına ilişkin CNN TÜRK yayınında "Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik" dedi. 

<p>Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Bütün çevre illerden takviyeler geliyor. Alarmdayız. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Mahsur kalanlara da ulaşılabilirse inşallah onları da kurtaracağız" ifadesini kullandı.<br></p>
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Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Bütün çevre illerden takviyeler geliyor. Alarmdayız. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Mahsur kalanlara da ulaşılabilirse inşallah onları da kurtaracağız" ifadesini kullandı.

<p>Habertürk televizyonunda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Böylesi hiç olmamıştı. 4 bölgede başlaması düşündürücü" ifadelerini kullandı.</p>
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Habertürk televizyonunda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Böylesi hiç olmamıştı. 4 bölgede başlaması düşündürücü" ifadelerini kullandı.

<p><strong>İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Antalya’nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildiğini açıkladı.</strong></p><p>AFAD’dan yapılan açıklamada, Antalya AFAD Müdürlüğü’nden bir ekibin yangın bölgesinde görevlendirildiği belirtilerek, Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin’den Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz ve 4 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Yangına 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildiği belirtilen açıklamada, Yeniköy ve yakınındaki yerleşim yerlerinde ormana yakın bölgelerdeki evlerin jandarma tarafından tahliye edildiği kaydedildi.</p>
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İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Antalya’nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildiğini açıkladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Antalya AFAD Müdürlüğü’nden bir ekibin yangın bölgesinde görevlendirildiği belirtilerek, Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin’den Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz ve 4 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Yangına 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildiği belirtilen açıklamada, Yeniköy ve yakınındaki yerleşim yerlerinde ormana yakın bölgelerdeki evlerin jandarma tarafından tahliye edildiği kaydedildi.

<p><strong>ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK</strong></p><p>Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.</p><p>Böcek yaptığı açıklamada," #Manavgat'ta çıkan yangınlara itfaiye ekiplerimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etmektedir. İlçemizde görevli arkadaşlarımızla bir aradayız. Şu ana kadar can kaybının olmaması en büyük tesellimiz.Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.</p>
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ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Böcek yaptığı açıklamada," #Manavgat'ta çıkan yangınlara itfaiye ekiplerimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etmektedir. İlçemizde görevli arkadaşlarımızla bir aradayız. Şu ana kadar can kaybının olmaması en büyük tesellimiz.Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

<p><strong>HASTALAR BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLDİ</strong></p><p>Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi. Yatan hastalar başka bir hastaneye nakledilirken, alevler orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, hastaneye ulaşmadan kontrol altına alındı.</p><p>Hastanenin Genel Müdürü Eşref Karamızrak, yangının hastane yakınına kadar geldiğini, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye ulaşmadığını, tedbir amaçlı olarak da yatan hastaların başka hastanelere nakledildiğini söyledi.</p>
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HASTALAR BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi. Yatan hastalar başka bir hastaneye nakledilirken, alevler orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, hastaneye ulaşmadan kontrol altına alındı.

Hastanenin Genel Müdürü Eşref Karamızrak, yangının hastane yakınına kadar geldiğini, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye ulaşmadığını, tedbir amaçlı olarak da yatan hastaların başka hastanelere nakledildiğini söyledi.

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