İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Antalya’nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildiğini açıkladı.
AFAD’dan yapılan açıklamada, Antalya AFAD Müdürlüğü’nden bir ekibin yangın bölgesinde görevlendirildiği belirtilerek, Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin’den Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz ve 4 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Yangına 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildiği belirtilen açıklamada, Yeniköy ve yakınındaki yerleşim yerlerinde ormana yakın bölgelerdeki evlerin jandarma tarafından tahliye edildiği kaydedildi.
ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Böcek yaptığı açıklamada," #Manavgat'ta çıkan yangınlara itfaiye ekiplerimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etmektedir. İlçemizde görevli arkadaşlarımızla bir aradayız. Şu ana kadar can kaybının olmaması en büyük tesellimiz.Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
HASTALAR BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLDİ
Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi. Yatan hastalar başka bir hastaneye nakledilirken, alevler orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, hastaneye ulaşmadan kontrol altına alındı.
Hastanenin Genel Müdürü Eşref Karamızrak, yangının hastane yakınına kadar geldiğini, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye ulaşmadığını, tedbir amaçlı olarak da yatan hastaların başka hastanelere nakledildiğini söyledi.
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