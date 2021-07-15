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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde yetkililerle görüştü. Arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan bakanlar sel bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bakanlar bugünde bölgede incelemelerini sürdürecek.
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize’deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopterde arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye geldi.
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