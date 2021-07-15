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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize’deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopterde arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye geldi.