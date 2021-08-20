<p>Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan</strong> ile Etiyopya Başbakanı <strong>Abiy Ahmed</strong>'in ortak basın toplantısında <strong>Mustafa Kemal Atatürk</strong>'ün isminin sansürlenmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu.<br></p>
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in ortak basın toplantısında Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin sansürlenmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x83irec?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x83irec?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p><br><br><br>Atatürk'ün, Saray'da sansüre uğraması yurttaşlar ve siyasiler tarafından sert bir dille eleştirilirken; Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni&nbsp;<strong>Ahmet Hakan</strong>, bugünkü köşe yazısında basın toplantısında görevli tercümana ilişkin alınan kararı yazdı.<br></p>
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Atatürk'ün, Saray'da sansüre uğraması yurttaşlar ve siyasiler tarafından sert bir dille eleştirilirken; Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında basın toplantısında görevli tercümana ilişkin alınan kararı yazdı.

<p>"Cumhurbaşkanı&nbsp; Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i ağırlıyor. Ortak basın toplantısı yapıyorlar ve toplantıda simultane tercüman görev yapıyor. Etiyopya Başbakanı, konuşmasında 'Son derece büyük ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana... Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde...' diye bir cümle kuruyor. Fakat o da ne! Simultane tercümanımız, bütün kelimeleri çeviriyor, Mustafa Kemal Atatürk hariç" ifadelerini kullanan Hakan,<strong> "Biliyorum, simultane tercümanlık koştur koştur yapılan zor bir iştir. Ama bu tercümanın yaptığının, simultane tercümanlığın zorluğuyla izah edilecek bir tarafı yok"</strong> diye yazdı.<br></p>
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"Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i ağırlıyor. Ortak basın toplantısı yapıyorlar ve toplantıda simultane tercüman görev yapıyor. Etiyopya Başbakanı, konuşmasında 'Son derece büyük ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana... Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde...' diye bir cümle kuruyor. Fakat o da ne! Simultane tercümanımız, bütün kelimeleri çeviriyor, Mustafa Kemal Atatürk hariç" ifadelerini kullanan Hakan, "Biliyorum, simultane tercümanlık koştur koştur yapılan zor bir iştir. Ama bu tercümanın yaptığının, simultane tercümanlığın zorluğuyla izah edilecek bir tarafı yok" diye yazdı.

<p>Söz konusu tercümanın<strong> "dışarıdan temin edildiğini"</strong> yazan Ahmet Hakan, <strong>"Bu tercümana bir daha görev verilmeyecekmiş"</strong> ifadelerini kullandı.<br></p>
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Söz konusu tercümanın "dışarıdan temin edildiğini" yazan Ahmet Hakan, "Bu tercümana bir daha görev verilmeyecekmiş" ifadelerini kullandı.

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